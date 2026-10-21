Svetovni prvak po pariškem obračunu na prisilen počitek

Barcelona bo v prihodnjih tednih pogrešala španskega reprezentanta Danija Olma. Napadalni vezist si je na tekmi lige prvakov proti Paris Saint-Germainu poškodoval mišico, zaradi česar bo z igrišč odsoten približno mesec dni, so sporočili iz katalonskega kluba.

Olmo je moral torkov obračun v Parizu predčasno končati že v 27. minuti, potem ko se je poškodoval v dvoboju s portugalskim vezistom Vitinho. Zdravniški pregledi so potrdili poškodbo mišice, ki bo 28-letnega nogometaša za nekaj tednov oddaljila od zelenic.

Njegova odsotnost predstavlja precejšen udarec za Barcelono, ki jo čaka zahteven razpored. Španski reprezentant bo med drugim izpustil nedeljski el clasico proti madridskemu Realu, prav tako pa ne bo nared za obračuna z Atleticom Madridom in Villarrealom.

V katalonskem klubu pričakujejo, da se bo Olmo v moštvo vrnil po novembrskem reprezentančnem premoru. Španijo v tem obdobju čakata tekmi lige narodov proti Češki in Angliji, Barcelona pa upa, da bo lahko na svojega vezista znova računala po koncu reprezentančnih obveznosti.