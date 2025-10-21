Barcelona do vrha napolnila mrežo Grkov

Za uvod v torkov spored 3. kola nove sezone v Uefini nogometni ligi prvakov senzacije ni bilo: Barcelona je suvereno potrdila vlogo favorita na domačem igrišču proti gostom iz Pireja. Olympiakos je resda zabil častni gol, takrat izid zmanjšal na 1:2, a tako tudi razjezil gostitelje, ki so pozneje Grkom mrežo napolnili do vrha. Polovico od šestih domačih golov je zabil Fermin Lopez, priljubljena Barça si je tako priigrala prav lepo popotnico za prihajajoči veliki španski derbi z Realom ob koncu tedna.

Pred madridskim velikanom je sicer v ligi prvakov predvidoma zahtevnejša naloga, kot je bila ta Barcelonina – Real se bo namreč v spektaklu sredinega večera pomeril z Juventusom.

Torkov spored v ligi prvakov

18.45 Barcelona: Olympiakos 6:1 (Lopez 7., 39., 76., Yamal 68.-11m, Rashford 74., 79.; Kaabi 54.)

18.45 Kairat: Pafos 0:0

21.00 Arsenal: Atletico Madrid

21.00 Leverkusen: PSG

21.00 Copenhagen: Dortmund

21.00 Newcastle: Benfica

21.00 PSV: Napoli

21.00 Royale Union: Inter

21.00 Villareal: Manchester City