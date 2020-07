Barcelona in Lionel Messi se razhajata

Ljubljana

Predsednik FC Barcelona Josep Maria Bartomeu. FOTO: Josep Lago/AFP

je zatresel Barcelono. Klub sicer ni potrdil, toda radijska postaja Caden Ser je razkrila, da je Argentinčev štab pogajalcev, ki ga vodi igralčev oče, ustavil pogajanja o podaljšanju pogodbe do leta 2023. Zdajšnja velja do junija 2021.Messi je vedno govoril, da bo ostal pri Barceloni toliko časa, kolikor ga bo želel klub. Kot pravijo, se je Messi za tak korak odločil po vse glasnejših obtožbah, da je on glavni krivec za vse težave, ki jih res ni malo. Barcelona v šampionski bitki zaostaja za Realom, še bolj neprijetne so govorice o tem, da neposredno vpliva na to, kdo bo igral. Da je prav Francozžrtev Argentinčevega vpliva in da je že prej zaradi njega moral oditi trener. Prav tako mu menda ni po godu zdajšnji trenerV kritikah do Messija je bil oster tudi nekdanji francoski reprezentant. Svetovni prvak iz leta 1998 je šel včeraj predaleč, saj je na twitterju zapisal, da bi moral Griezmann 1,5 m visokemu polavtističnemu otroku primazati zaušnico. Nesramni tvit je Dugarry pozneje umaknil in se tudi opravičil.Drugi menijo, da je Messi obupal nad klubom, ki ne more več sestaviti konkurenčnega moštva, in da želi oditi v klub, ki bo imel zmagovalni projekt. Kapetan in simbol Barcelone je tudi nogometaš z najvišjo plačo na svetu, ki znaša dobrih 70 milijonov evrov bruto. Klubska služba za stike z javnostjo se še ni odzvala na trditve Caden Sara, iz kluba pa prihajajo nepotrjene vesti o tem, da pogajanja niso ustavljena. Klub si menda prizadeva, da bi z Messijem sklenil pogodbo po formuli 1 + 1 do leta 2023, pri čemer bi Messi odločil, ali želi ostati.Messi ima zdajšnjo pogodbo vezano na mandat predsednika FC Barcelona. Volitve za šestletni predsedniški mandat bodo prihodnje leto.