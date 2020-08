Kaj nam zvečer pripravlja Messi?

Ljubljana

Kaj bo storil čarovnik Messi?

Barcelona v zadnjem času ni kazala dobre forme. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Bayern z ogromno prednostjo

Bayern je nadigral Chelsea v Londonu. FOTO: Eddie Keogh/ Reuters

- Potem ko sta se včeraj v četrtfinale nogometne lige prvakov uvrstila Manchester City, ki je še drugič z 2:1 premagal Real Madrid, in presenetljivo Lyon, ki je kljub dvema goloma Cristiana Ronalda izločil Juventus , nakar je ta odpustil trenerja Maurizia Sarrija , bosta nocoj še dve tekmi osmine finala.Največ oči bo uprtih v prazni Camp Nou, kjer se obeta še ena postastica. Barcelona in Napoli sta se namreč pred koronakrizo v Neaplju razšla z 1:1. Takrat so bili Italijani v krizi, Barcelona pa vodilna v la ligi. Skoraj pet mesecev kasneje se je situacija precej spremenila. Barcelona je izgubila naslov španskega prvaka, vzdušje v klubu ni najboljše, mnogi zahtevajo zamenjavo trenerja. Napoli je pod vodstvomprerojen, pred kratkim je osvojil italijanski pokal po zmagi proti Juventusu in si zagotovil nastop v evropski ligi.Barcelona stavi predvsem na rešitelja, pri Napoliju je nared strelec na prvi tekmi, vprašljiv je nastop poškodovanegaKdor bo zmagal, se bo v četrtfinalu zaključnega turnirja v Lizboni najverjetneje pomeril z Bayernom. Druga tekma naj bi bila namreč vsaj na papirju manj zanimiva. Bavarci, ki po krizi ne poznajo poraza in so osvojili tako nemško prvenstvo kot pokal, bodo gostili Chelsea, ki so ga v Londonu premagali s 3:0.Leipzig – Atletico Madrid, Atalanta – Paris SG in Manchester City – Lyon. Tekme bodo med 12. in 15, avgustom v Lizboni.