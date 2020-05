Barcelona išče poti do Martineza. V ceni 90 milijonov €, Vidal in Griezmann

Vprašljivi Suarez, Dembele in Fati, na obzorju Neymar

Antoine Griezmann je na seznamu želja milanskega Interja in bi bil lahko vključen v posel z Barcelono. FOTO: AFP



Zeleno luč za prihod rojaka prižgal tudi Lionel Messi

Nogomet se ni povsem ustavil kljub pandemiji novega koronavirusa. V veliki večini držav resda ne morejo/smejo igrati nogometnih tekem in se nanje pripravljati, toda številni klubi kljub temu razmišljajo o aktualni in novi sezoni, saj jo želijo pričakati kar najbolje pripravljeni.Ne gre le za morebitno nadaljevanje treningov in pozneje tekem sezone 2019/20, pač pa tudi za kadrovsko podobo slačilnic. Med najbolj aktivnimi v poletnem prestopnem roku bi bili lahko Katalonci.premleva različne možnosti, po katerih bi lahko napripeljala argentinskega napadalca, odličnega strelca, ki je v tej sezoni blestel pri milanskem. Italijani ga ne želijo zadržati za vsako ceno, toda za izpeljavo posla so Barceloni postavili nedvoumne pogoje.Osnovni načrt Interja? »Martineza smo pripravljeni prodati Kataloncem v zameno za 90 milijonov evrov in, na posojo pa bi vzeli,« bi lahko povzeli razmišljanje Interjevega vodstva iz zapisov v italijanskih in španskih medijih Mediaset, Gazzetta dello Sport in As.Nekateri španski viri vztrajno trdijo, da se želi Barcelona tako ali tako znebiti Griezmanna, toda ob tem dodajajo, da bi lahko klub vključil tudi v pogajanja sza morebitno izmenjavo z. Katalonci bodo vsekakor potrebovali najmanj enega novega napadalca, saj je težko z gotovostjo oceniti, kaj bo z imeni, kakršni sta poškodovanain, ali, ki ga vleče k. Nemci mu namreč »zagotavljajo« igralne minute in igralski razvoj, značilen za adute Borussie.Lautaro Martinez ostaja prva tarča Kataloncev v prihajajočem prestopnem roku, zeleno luč za njegov prihod je prižgal tudi vodilni klubski as. Inter je za Lautara argentinskemu klubuplačal 23 milijonov evrov odškodnine, pogodbo z Milančani ima sklenjeno, v njej pa je zapisana odkupna klavzula v višini. Spomnimo, Barcelona je odštela Atleticu za Griezmanna