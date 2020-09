Barcelona izgubila del prihodkov in ugleda, naslednji na vrsti Suarez

478 od Barçinih 908 golov sta v šestih skupnih sezonah zbrala odlična napadalca Messi in Suarez.



Čas bo razkril, kako visoko bo posegla FC Barcelona, ki jo gradi novi trener Kataloncev. V prvi pripravljalni tekmi proti nižjeligašu mu je šlo po načrtu, ob zmagi je »ohranil v jati« tudi prvega solista v orkestru. Koeman ni prišel naključno, saj se zdi, da bo začel graditi zgodbo o (ne)uspehu iz točke nič.Še nedolgo nazaj je kazalo Kataloncem odlično: svredno blagovno znamko je bila FC Barcelona četrti najvrednejši športni klub na svetu, zpa nogometni klub, ki je letno ustvaril največ med vsemi v Evropi.Toda odhod enega nogometaša – Brazilca–, padec v formi nekaterih drugih in angažiranje nekaterih napačnih trenerjev so bili dejavniki, ki so klub pripeljali do nemočnega v bitki za španski in evropski naslov. Ob tem je inštitucija izgubila del ugleda v nogometni skupnosti tudi zavoljo neposrečenega vodenja kluba.Ni čudno, da želi zapustiti barko tudi Lionel Messi, ki bi pri novem delodajalcu – kar seveda veliko šteje – iztržil še večjo plačo kot v Barceloni. Barça, ki bo prvi koli španskega prvenstva izpustila zavoljo oddiha po zaključnem turnirju osmerice v Lizboni – podobno kot Atletico in Sevilla –, bo morala v prihodnje drastično znižati svoje poslovne in začasno športne ambicije.Predsednikbo zabeležil za 315 milijonov evrov nižje prihodke zavoljo pandemije koronavirusa, vprašanje je, kako bi sploh lahko preživel volitve naslednjega predsednika kluba, ki naj bi bile 20. in 21. marca 2021.Namesto predvidene milijarde evrov prihodkov v poslovnem letu 2020/21 bo prišlo do drastičnega padca, klub se pogaja o revidiranju pogodb z igralci,dobesedno »sili«, da sprejme ponudbo Juventusa, najbrž bi nekateri rade volje vzeli 150 milijonov € tudi za prodajo Messija in dodatno pomladili moštvo, čeravno govorijo drugače.Morebiten odhod odličnih napadalcev in velikih družinskih prijateljev Messija in Suareza je seveda možen še letos, ne nazadnje bo konec prestopnih rokov po Evropi šele oktobra. Toda odsotnost fantastične južnoameriške naveze bi bilo nemogoče nadomestiti tudi z nakupom vesoljcev.Messi in Suarez sta namreč od leta 2014, ko sta začela mleti tekmece v paru, prispevala več kot polovico Barçinih golov! Ali drugače: 478 od 908 golov, pri čemer Suarez ni vselej zaostajal za Messijem.Koeman je v prvi pripravljalni tekmi postavil ekipo v tipični njegovi postavitvi 4-2-3-1 z Antoinom Griezmannom na položaju srednjega napadalca:(17 let),. Bomo videli, kako zadovoljen bo Messi s tovrstno taktiko, kot vselej bo vse odvisno od rezultatov na igrišču.