Barcelona je imela za Lewandowskega nenavadno zahtevo

Robert Lewandowski v letošnji sezoni nadaljuje z izvrstnimi predstavami za Barcelono in tudi pri 37 letih dokazuje, da je bila selitev v Katalonijo dobra odločitev. Odkar se je leta 2022 za 45 milijonov evrov pridružil Barceloni je s klubom dvakrat osvojil špansko prvenstvo in na 158 nastopih zabil 108 zadetkov. Po razkritju nove biografije so ga na začetku novega poglavja vodilni celo prosili, naj neha zabijati zadetke.

Dve tekmi pred koncem Poljakove prve sezone pri blaugrani, ko je bilo že odločeno, da bo Barcelona postala prvak, je Lewandowski vodil na lestvici strelcev s 23 zadetki. Takrat ga je vodstvo kluba povabilo na pogovor, ki se ga je udeležil tudi predsednik Joan Laporta.

»Robert, želimo, da nehaš zabijati gole na zadnjih tekmah,« biografijo avtorja Sebastiana Staszewskega z naslovom Lewandowski: prava stvar citira španski portal Diario Sport. Napadalec je začudeno pogledal, saj ga v karieri še nikoli niso prosili, naj neha dosegati gole, je zapis povzel medij.

Razlog za prošnjo je bil, kot je poročal Diario Sport, da bi morala Barcelona nemškemu Bayernu plačati dodatnih 2,5 milijona evrov, če bi Lewandowski presegel mejo 25 ligaških zadetkov. Sezono je končal s 23 zadetki in osvojil nagrado za najboljšega strelca lige (pichichi).