Barcelona končala rekorden niz 62 zaporednih zmag

Barcelona je v sredo zvečer igrala neodločeno s Sevillo (1:1) in tako končala izjemen niz 62 zaporednih zmag v španski ženski prvi nogometni ligi. Članice ekipe Jonatana Giraldeza, ki so že četrto zaporedno sezono prvakinje španske ženske nogometne lige, Lige F, so igrale neodločeno z nogometašicami iz Andaluzije in prekinile rekorden niz zmag. Šlo je za svetovni rekord po številu zmag v nizu tako pri ženskah kot pri moških.

Ana-Maria Crnogorčević je v 80. minuti za Barcelono izenačila, potem ko je za Sevillo zadela Cristina Martin-Prieto. Katalonke so se z golom švicarske igralke izognile prvemu prvenstvenemu porazu, odkar jih je junija 2021 premagala ženska ekipa madridskega Atletica. Zmagovalni niz Barcelončank se je začel po tem porazu.

Finalistke lige prvakinj so si aprila zagotovile naslov prvakinj z zmago nad Huelvo s 3:0, ko se je nosilka zlate žoge Alexia Putellas vrnila v akcijo po poškodbi sprednjih kolenskih križnih vezi. Barcelončanke čakata še dve prvenstveni tekmi, saj želijo drugo zaporedno sezono skleniti brez poraza, preden se bodo 3. junija v finalu lige prvakinj v Eindhovno pomerile z nemškimi tekmicami iz Wolfsburga.