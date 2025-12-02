Tudi Raphinha in Pedri bosta napadla Oblaka

Drevi se bosta na Camp Nou spopadla Barcelona in Atletico Madrid, prvouvrščeni in četrtouvrščeni klub španske lige. Obe ekipi sta v odlični formi, v ekipo Hansija Flicka se vračajo nekateri aduti, Atletico pa je neustavljiv v napadu.

Barcelona je po včerajšnjem remiju Real Madrida proti Gironi začasno zasedla prvo mesto v la ligi. Anemični madridčani so še tretjič zapored remizirali in Barceloni dali priložnost, da z morebitno zmago proti Atleticu svojo prednost na vrhu lige poviša na štiri točke.

Četrouvrščeni Atletico Madrid, ki je čez vikend premagal Real Oviedo, za Barcelono zaostaja štiri točke. Varovanci Diega Simeona bi z zmago proti Barceloni postavili piko na i izjemnemu nizu. Atletico je nazadnje oktobra premagal Arsenal, od takrat so Atleti v vseh tekmovanjih nanizali sedem zaporednih zmag.

Oblak rekorder la lige, Simeone ostaja previden

Čez vikend je zmago Atleticu z dvema zadetkoma zagotovil Alexander Sørloth. Atleti so tako podaljšali svoj ligaški niz neporaženosti na trinajst tekem, nazadnje so izgubili v prvem krogu.

»Že dalj časa igramo dobro tako v obrambi kot tudi v napadu,« je pred tekmo za DAZN dejal Jan Oblak in dodal: »A preteklost ni pomembna. Moramo ostati v takšni formi in se osredotočiti na prihodnost.«

32-letni Škofjeločan je prejšnji teden še šestič prejel nagrado Zamora, ki jo vsako leto prejme vratar z najmanj prejetimi zadetki v pretekli sezoni španske lige. S tem je postal šele prvi vratar, ki je nagrado prejel šestkrat.

Oblak je kot prvi vrata v zgodovini nagrado Zamora prejel šestkrat. FOTO: Javier Soriano/Afp

V prejšnji sezoni je Oblak na 36 tekmah prejel zgolj 30 zadetkov, na 15 tekmah pa je mrežo ohranil nedotaknjeno. Tudi letos varovanci Simeona ohranjajo odličen obrambni ritem. Na 14 tekmah so prejeli 11 zadetkov, kar je najmanj izmed vseh španskih ekip.

Atletico gre kot po maslu tudi v napadu. Kot prva ekipa v zgodovini la lige so na prvih štirinajstih tekmah dosegli uvodni zadetek. »Zaradi tega ne bomo osvojili naslova, to je zgolj en izmed sadov našega trdega dela. Trenutno je pomembna samo tekma proti Barceloni,« se z enako mentaliteto kot Oblak v današnji derbi podaja Simeone.

»Čez vikend smo zmagali tekmo, ki smo jo morali zmagati. Sedaj je na vrsti prava preizkušnja. Vračata se Pedri in Raphinha, kar bo otežilo naše delo,« še je dodal.

Poškodbe na eni in na drugi strani, a Barcelona dobi okrepitve

Prav Raphina je proti Alavesu po dvomesečni odsotnosti zaradi poškodbe začel v prvi postavi in hitro dokazal, zakaj je eden vodilnih mož Barcelone. V 60 minutah igre je prispeval asistenco in po tekmi še bodril Hansija Flicka, ki je imel marsikaj za pripomniti o sodniških odločitvah. V ekipo Barcelone so se pred kratkim vrnili tudi Pedri, Jules Kounde in Frenkie de Jong.

Tekmo bo zaradi poškodbe meč izpustil Fermin Lopez, že dalj časa sta odsotna Gavi in Marc-Andre ter Stegen. Zaradi bolezni je proti Alavesu manjkal Ronald Araujo, ki bo bržčas izpustil tudi današnji derbi.

Pri Atleticu bosta manjkala Marcos Llorente in Robin Le Normand.

Pred tekmo statistika sicer govori Barceloni v prid. Na zadnjih osmih ligaških obračunih proti Atleticu so tri točke osvojili kar sedemkrat, Atletico je v tem obdobju tri točke ukradel zgolj enkrat, in sicer lani decembra.

Kluba sta med seboj skupno odigrala 246 tekem – Barca ima 112 zmag, Atletico 77, z neodločenim izidom se je končalo 57 tekem.