Barcelona nad Pereza s tožbo, spor dobil novo razsežnost

Dolgoletno rivalstvo med Barcelono in Real Madridom je dobilo novo, pravno poglavje. Katalonski klub je sporočil, da je začel postopek proti predsedniku madridskega velikana Florentinu Perezu zaradi njegovih izjav o aferi Negreira in domnevni sodniški naklonjenosti Barceloni, ki jo vodi predsednik Joan Laporta.

Perez je prejšnji mesec na odmevni novinarski konferenci ostro napadel Barcelono in se pri tem skliceval na afero Negreira, ki že dlje časa obremenjuje katalonski klub. Predsednik Reala je trdil, da naj bi Barcelona zaradi domnevne naklonjenosti sodnikov »ukradla« več naslovov španskega prvaka.

Podobne očitke je ponovil tudi dan pozneje v pogovoru za enega od medijev, kar je v Barceloni sprožilo odločen odziv. Katalonci so že kmalu po Perezovih izjavah napovedali, da proučujejo pravne možnosti, zdaj pa so naredili naslednji korak.

Zahtevajo, naj Perez prekliče oziroma umakne sporne izjave

Barcelona je v uradnem sporočilu zapisala, da je vložila zahtevo za spravni postopek, ki je v Španiji predpogoj za vložitev tožbe zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 205. členu kazenskega zakonika. V klubu od Pereza zahtevajo, naj prekliče oziroma umakne sporne izjave, za katere trdijo, da so neresnične, žaljive in škodljive za ugled Barcelone.

Florentino Perez je nedavno dobil nove predsedniške volitve v Madridu. FOTO: Ana Beltran/Reuters

»FC Barcelona sporoča, da je danes vložila zahtevani predhodni spravni zahtevek pred vložitvijo tožbe zaradi kaznivega dejanja obrekovanja proti predsedniku Reala Madrida, gospodu Florentinu Perezu, zaradi izjav, ki jih je podal na novinarski konferenci 12. maja in dan pozneje v pogovoru z enim od medijev,« so zapisali v katalonskem klubu.

Dodali so, da je cilj postopka doseči, da Perez umakne izjave, »za katere je vedel, da so neresnične«, ob tem pa jih v Barceloni označujejo za obrekovalne in žaljive do podobe in ugleda kluba. Če Perez zahtevi ne bo ugodil, bo Barcelona vložila kazensko ovadbo.

Odnosi med velikanoma so že dolgo skrhani

V Madridu za zdaj ne kaže, da bi nameravali omiliti stališča v zvezi z afero Negreira. Real in Perez sta v zadnjih mesecih odločno vztrajala pri svojih očitkih, madridski klub pa je Uefi že poslal dokumentacijo, v kateri naj bi zbral primere, ki po njihovem mnenju kažejo na ugodno sodniško obravnavo Barcelone v preteklosti.

Odnosi med španskima velikanoma so že dolgo skrhani, zdaj pa so se znašli na eni najnižjih točk v zadnjih letih. Po športnem, političnem in medijskem obračunavanju se največje špansko nogometno rivalstvo seli še na pravni teren.