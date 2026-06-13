  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Barcelona nad Pereza s tožbo, spor dobil novo razsežnost

Barcelona je začela postopek proti predsedniku Reala Florentinu Perezu zaradi njegovih izjav o aferi Negreira in domnevni sodniški naklonjenosti Barceloni.
Joan Laporta vodi nogometni klub Barcelona. FOTO: Albert Gea/Reuters
Galerija
Joan Laporta vodi nogometni klub Barcelona. FOTO: Albert Gea/Reuters
F. T.
13. 6. 2026 | 15:00
13. 6. 2026 | 15:03
3:09
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Dolgoletno rivalstvo med Barcelono in Real Madridom je dobilo novo, pravno poglavje. Katalonski klub je sporočil, da je začel postopek proti predsedniku madridskega velikana Florentinu Perezu zaradi njegovih izjav o aferi Negreira in domnevni sodniški naklonjenosti Barceloni, ki jo vodi predsednik Joan Laporta.

image_alt
Čeferin odgovoril Američanom: somalijski sodnik bo sodil v Evropi

Perez je prejšnji mesec na odmevni novinarski konferenci ostro napadel Barcelono in se pri tem skliceval na afero Negreira, ki že dlje časa obremenjuje katalonski klub. Predsednik Reala je trdil, da naj bi Barcelona zaradi domnevne naklonjenosti sodnikov »ukradla« več naslovov španskega prvaka.

image_alt
Glavna kandidata Španija in Francija, kako kaže Hrvaški in BiH? (VIDEO)

Podobne očitke je ponovil tudi dan pozneje v pogovoru za enega od medijev, kar je v Barceloni sprožilo odločen odziv. Katalonci so že kmalu po Perezovih izjavah napovedali, da proučujejo pravne možnosti, zdaj pa so naredili naslednji korak.

Zahtevajo, naj Perez prekliče oziroma umakne sporne izjave

Barcelona je v uradnem sporočilu zapisala, da je vložila zahtevo za spravni postopek, ki je v Španiji predpogoj za vložitev tožbe zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 205. členu kazenskega zakonika. V klubu od Pereza zahtevajo, naj prekliče oziroma umakne sporne izjave, za katere trdijo, da so neresnične, žaljive in škodljive za ugled Barcelone.

Florentino Perez je nedavno dobil nove predsedniške volitve v Madridu. FOTO: Ana Beltran/Reuters
Florentino Perez je nedavno dobil nove predsedniške volitve v Madridu. FOTO: Ana Beltran/Reuters

»FC Barcelona sporoča, da je danes vložila zahtevani predhodni spravni zahtevek pred vložitvijo tožbe zaradi kaznivega dejanja obrekovanja proti predsedniku Reala Madrida, gospodu Florentinu Perezu, zaradi izjav, ki jih je podal na novinarski konferenci 12. maja in dan pozneje v pogovoru z enim od medijev,« so zapisali v katalonskem klubu.

image_alt
Čeferin upravljal vlak, nekateri vstopili, drugi izstopili (VIDEO)

Dodali so, da je cilj postopka doseči, da Perez umakne izjave, »za katere je vedel, da so neresnične«, ob tem pa jih v Barceloni označujejo za obrekovalne in žaljive do podobe in ugleda kluba. Če Perez zahtevi ne bo ugodil, bo Barcelona vložila kazensko ovadbo.

Odnosi med velikanoma so že dolgo skrhani

V Madridu za zdaj ne kaže, da bi nameravali omiliti stališča v zvezi z afero Negreira. Real in Perez sta v zadnjih mesecih odločno vztrajala pri svojih očitkih, madridski klub pa je Uefi že poslal dokumentacijo, v kateri naj bi zbral primere, ki po njihovem mnenju kažejo na ugodno sodniško obravnavo Barcelone v preteklosti.

image_alt
Čeferin, Perez in Zahović sklenili dogovor, kaj to pomeni?

Odnosi med španskima velikanoma so že dolgo skrhani, zdaj pa so se znašli na eni najnižjih točk v zadnjih letih. Po športnem, političnem in medijskem obračunavanju se največje špansko nogometno rivalstvo seli še na pravni teren.

Premium
Novice  |  Znanoteh
Uspehi

Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

V sodelovanju s kliniko Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lastni klinični produkt PlanOne, ki že ima odobritev FDA.
Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državne proslave

Jelko Kacin se vrača

Vlada je s sklepom preoblikovala Koordinacijski odbor za državne proslave, za predsednika pa imenovala Jelka Kacina.
12. 6. 2026 | 15:15
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Slovenija in Izrael

In če pride na obisk? Ga bo policija aretirala?

Obrat v zunanji politiki Slovenije je velik. Ko bodo znane umazane podrobnosti, se lahko izkaže, da je obrat velikanski.
Ali Žerdin 12. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Izzivi v energetiki

Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Feri Lainšček: Otroci so prvič manj inteligentni od staršev

Sogovornik vidi umetno inteligenco kot močno orodje za analizo, a poudarja, da pri resnični ustvarjalnosti še zdaleč ne dosega človeka.
12. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več

Več iz teme

BarcelonaFlorentino PerezReal MadridJoan Laportašpansko prvenstvola liga

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Ne le nogometaši, na SP se je poškodoval tudi sloviti angleški sodnik

Tudi sodniki na tekmo naredijo med 10 in 13 kilometrov z veliko pospeševanji, zato poškodbe med njimi niso ravno redke.
13. 6. 2026 | 15:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Španija

Barcelona nad Pereza s tožbo, spor dobil novo razsežnost

Barcelona je začela postopek proti predsedniku Reala Florentinu Perezu zaradi njegovih izjav o aferi Negreira in domnevni sodniški naklonjenosti Barceloni.
13. 6. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Maraton Franja

Reportaža z Barjanke: množico navdušilo tudi vreme

Barjanka je kolesarje popeljala s Kongresnega trga čez Ljubljansko barje, po makadamskih odsekih in nazaj do cilja v BTC Cityju.
13. 6. 2026 | 14:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Kdo so maskote letošnjega mundiala in kakšne so bile prej?

Maskote svetovnih prvenstev: leta 1966 je tekmovanje prvič imelo uradno maskoto.
Siniša Uroševič 13. 6. 2026 | 14:05
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Zakon bi se obdržal, če bi bil sprejet na začetku mandata

Če bi državljani vsakič, ko oblast razglasi neki zakon za posebej pomembnega, odstopili od svojih ustavnih pravic, pravna država ne bi več obstajala.
13. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Maraton Franja

Reportaža z Barjanke: množico navdušilo tudi vreme

Barjanka je kolesarje popeljala s Kongresnega trga čez Ljubljansko barje, po makadamskih odsekih in nazaj do cilja v BTC Cityju.
13. 6. 2026 | 14:40
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Kdo so maskote letošnjega mundiala in kakšne so bile prej?

Maskote svetovnih prvenstev: leta 1966 je tekmovanje prvič imelo uradno maskoto.
Siniša Uroševič 13. 6. 2026 | 14:05
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Zakon bi se obdržal, če bi bil sprejet na začetku mandata

Če bi državljani vsakič, ko oblast razglasi neki zakon za posebej pomembnega, odstopili od svojih ustavnih pravic, pravna država ne bi več obstajala.
13. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Razno
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo