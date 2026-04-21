Barcelona ne skriva, naprej brez Lewandowskega, de Jonga, Rashforda ...

Razočaranje v ligi prvakov, kjer je Barcelono v četrtfinalu izločil domači tekmec Atletico Madrid, je na Camp Nouu že zagnalo prestopno kolesje. Po sezoni se obeta velika obnova moštva, ki jo je zahteval trener Hansi Flick, in nakazuje slovo nekaterih zvezdnikov.

Po poročanju španskih medijev in analizi trenutnega stanja je postalo jasno, da je krog pri nekaterih ključnih igralcih sklenjen. V ozadju načrtovane prenove niso le športni motivi, temveč tudi neizprosen finančni pritisk. Med najbolj izpostavljenimi kandidati za odhod je presenetljivo Robert Lewandowski, ki mu pogodba poteče junija. Pogovori o podaljšanju so na čakanju, a njegov strelski izkupiček je neoporečen, v štirih sezonah je zabil 118 golov. Njegov obstanek omejuje visoka starost, 21. avgusta bo dopolnil 38 let, in vse pogostejše težave s poškodbami, zaradi česar je njegova vloga v Flickovem sistemu pod vprašajem.

Podobna usoda se nasmiha Andreasu Christensenu. Danski branilec naj bi po poročanju športnega dnevnika Mundo Deportivo zavrnil prvo ponudbo za podaljšanje. Njegov status dodatno otežuje poškodba kolena.

Najbolj kompleksen ostaja položaj Frenkieja de Jonga. Nizozemec velja za arhitekta na sredini igrišča, vendar njegova visoka plača predstavlja preveliko breme za Barçino krhko bilanco. Klub naj bi bil pripravljen na prodajo, s katero bi sprostil prostor v proračunu za nove okrepitve. Na seznamu odpisanih se je znašel tudi mladi Marc Casadó.

Vse manj možnosti za obstanek, ali skoraj nobene, ima Marcus Rashford. V tej sezoni je igral kot posojeni nogometaš Manchester Uniteda, a ni pustil najboljšega vtisa. Njegova hitrost in nepredvidljivost nista bili dovolj, da bi upravo prepričali v uveljavitev odkupne klavzule, ki znaša 30 milijonov evrov.

Cilj je jasen – zgraditi konkurenčno ekipo, ki bo sposobna vrniti evropsko krono v katalonsko prestolnico, a biti tudi denarno vzdržen.