Barcelona od 0:2 do zmage z avtogolom, Atletico Madrid le do točke

Novinca v španski prvoligaški druščini, Elche in Levante, sta v drugem krogu La Lige presenetila Atletico Madrid oziroma namučila Barcelono. Madridčani so izgubili dve točki, Katalonci pa so po preobratu zmagali s 3:2.

Atletico Madrid je doživel drugo razočaranje v tej sezoni. Po porazu v uvodnem krogu proti Espanyolu je pred domačimi gledalci iztržil zgolj remi proti Elcheju (1:1).

Madridčane je v vodstvo popeljal Alexander Sørloth v osmi minuti, Rafa Mir pa je izenačil v 15. Do konca tekme so imeli varovanci trenerja Diega Simeoneja več priložnosti, vendar mreže tekmeca niso več zatresli.

Branilci naslova iz Barcelone so ob polčasu izgubljali 0:2, do treh točk pa so prišli v sodniškem podaljšku.

Prvi zadetek za Levante je dosegel Ivan Romero po hitrem protinapadu v 15. minuti, na 2:0 pa je povišal Jose Morales iz najstrožje kazni.

Katalonci so za izenačenje potrebovali le šest minut. Najprej je s strelom od daleč zadel Pedri, kmalu za tem pa po udarcu s kota še Ferran Torres. Zmagoviti zadetek so varovanci Hansija Flicka dosegli v 91. minuti, ko je predložek Lamina Yamala v lastno mrežo preusmeril Unai Elgezabal Udondo.

V nedeljo zvečer se bo proti novincu v La Ligi predstavil tudi Real Madrid. Ob 21.30 ga čaka gostovanje pri Real Oviedu.