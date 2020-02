Barcelona odgovorila Realu in Atleticu tudi brez Messijevih golov

Oblak se približuje jubileju

Josip Iličić je bil tudi v Toskani najboljši nogometaš Atalante. FOTO: AFP

Elsner se bo reševal s PSG

Luka Elsner je zašel v izjemno zahteven položaj v francoskem nogometnem prvenstvu. Edinemu slovenskemu trenerju na delu v zahodni Evropi v zadnjih tednih ne steče in je po novem porazu zacementiran na 19. mestu, ki vodi v 2. ligo. Njegov Amiens je imel konec tedna v šahu Monaco, do 85. minute je vodil z 1:0, a ostal praznik rok. Tri dni prej je iztržil točko v Lyonu in kazalo je na zasuk krivulje uspešnosti kluba, toda … »Razplet me je močno razjezil, saj smo prejeli gola po vratarjevi obrambi in podaji iz kota. Fantom sem povedal, da smo na pravi poti, toda tekma traja 95. minut, ne le 85. Točk ne moremo kupiti, zato nam preostane le trdo delo,« je ocenil Elsner, ki ga »režejo« tako navijači kot mediji. Njegov naslednji izziv je velik kot Mont Blanc: v soboto zvečer (17.30) prihaja v Amiens vodilni PSG. Kdo ve, morda bodo Elsnerjevi unovčili dejstvo, da se prebuja liga prvakov, Parižane pa le tri dni pozneje čaka zahtevno gostovanje v Dortmundu …



Iličić: Naslednja izziva sta Roma in Valencia



Majer uspešen v Neaplju

Belgijski napadalec Romelu Lukaku je postavil končni izid milanskega derbija med Interjem in Milanom (4:2). FOTO: Reuters



Ibrahimović ni zmogel vsega sam

morda med vsemi na stari celini deluje najmočneje, tako »lahkotno« zbira zmage v španskem prvenstvu. Pri tem ni govora o nekdanjem »belem baletu«, gre za pragmatično igro »delavske zadruge«, ki jo odlično vodi nekdanji velemojster. Bomo videli, ali se je – dober teden pred spopadom z Liverpoolom – pobral tudi drugi madridski klub Atletico. To gotovo velja za, ki je v zadnji nedeljski tekmi zmagala na zahtevnem gostovanju pri, pri čemer je vse tri gole za končno zmago Kataloncev zrežiral podajalec. Barcelona zaostaja tri točke za madridskim Realom.Sredina februarja tipično prinaša spektakularne nogometne večere v ligi prvakov. Tudi letos bo enako, naslednji torek bomo spremljali para Atletico – Liverpool, Dortmund – PSG, v sredo še Atalanta – Valencia in Tottenham – Leipzig, preostala osmerica klubov bo krenila proti finalu teden pozneje.Atletico Madrid je morda v optimalnem trenutku prekinil enega najslabših nizov. V soboto zvečer je na svojem štadionu zmlel Granado – v ekipo se je vrnil kapetan Koke –, v petek bo gostoval v Valencii. Ta derbi za preboj v ligo prvakov 2020/21 bi bil – ob pravem razpletu – sanjska popotnica za Atletico pred torkovo osmino finala LP 2019/20. Imenitnemu mejniku se približuje tudi vratar. V tekmi z Granado ni bil premagan, kar je bila njegova 99. tekma brez prejetega gola od 176 v španskem prvenstvu. Škofjeločan bi lahko ujel 100. tovrstno tekmo najhitreje med vsemi v zgodovini španskega nogometa.Mimogrede, njegov trenerje osvojil vrh veliko prej. Francoski dnevnik L'Equipe je denimo objavil lestvico najbolje plačanih trenerjev in na čelu je prav – Simeone. Argentinec letno prejema 43,6 milijona €, sledijo mu(ManCity, 23,3 mio €),(Liverpool, 17,52), Zinedine Zidane (Real, 16,8), …Če hodi po robu območja lige prvakov Atletico Madrid v Španiji, velja podobno za Atalanto v Italiji. Moštvo iz Bergama igra odlično, morda najbolje med vsemi na »škornju«. Črno-modri so konec tedna prvič po letu 1993 (!) zmagali v Firencah in samozavestno zrejo proti naslednjim izzivom.je bil tudi v osrčju Toskane najboljši mož gostov, toda zdaj gre zares: februar in marec prinašata »Joju« in druščini dvojni obračun z Valencio, ob tem pa ligaške tekme z Romo, Laziem in Napolijem! Če bi Atalanta v soboto (20.45) premagala razrvano Romo, bi opravila strahovito pomembno delo na poti do četrtega mesta v serie A.Še odmevnejšo zmago kot Iličić si je pripisal. Njegov Lecce je šokiral navzoče v Neaplju, čigar navijači spoznavajo, da so z menjavo Ancelotti-Gattuso v resnici padli z dežja pod kap … Lecce je z drugo zaporedno zmago splaval z območja serie B – pod njim ležijo Genoa, Brescia in Spal –, Majer pa je igral do 68. minute oziroma vodstva gostov z 2:1. Zanimivo, prvi in drugi gol za rumeno-rdeče je zabil, v sezoni 2013/14 eden najboljših nogometašev 1. SNL v majici Gorice. Mimogrede, tudi najvidnejši tedanji as Gorice blesti v domovini.je udarni adut vodilne ekipe serie B Beneventa …Na vrhu italijanskega prvenstva je bilo vendarle najbolj spektakularno. Potem ko jespodrsnilo v Veroni,pa je z minimalnih 1:0 zmagal v Parmi, je milanski derbi pripadel. To pomeni, da vodilne tri klube loči pičla točka, pri čemer je Inter na vrhu zavoljo boljše razlike v golih od Juventusa.Po prvem polčasu je resda kazalo obratno. Milan je vodil z 2:0 po golihin(ta je podal tudi za gol Rebića), v drugem polčasu so jima za končnih 4:2 odgovoriliin