Barcelona odgovorila Realu in dobila Lewandowskega

Nogometaši Barcelone so se po porazu proti Realu hitro pobrali in v 12. kolu španskega prvenstva na domačem igrišču premagali Elche s 3:1. Moštvo trenerja Hansija Flicka ni odigralo brezhibne tekme, toda z odločno predstavo v prvem delu je opravilo najnujnejše in si povrnilo samozavest pred naslednjimi izzivi.

Za Katalonce so zadeli Lamine Yamal, Ferran Torres in Marcus Rashford, medtem ko je za goste zadel Rafa Mir, ki je po dveh hitrih zadetkih domačih Elcheju še dal nekaj upanja. Barcelona je začela podjetno, izkoristila dve veliki napaki gostujoče obrambe in si že v prvih petnajstih minutah zagotovila vodstvo 2:0. Yamal je odprl izid po prodoru Alejandra Baldeja, le nekaj minut pozneje pa je Torres unovčil darilo branilca Pedrose.

Ekipa mora pozabiti preteklost in gledati naprej

Elche se ni predal in v končnici polčasa po dolgi podaji znižal prek Mira, ki je kaznoval nezbranost domače obrambe. V drugem delu so gostje še enkrat zadeli okvir vrat, Barcelona pa je dokončno razrešila dvome v 67. minuti, ko je Rashford z močnim strelom zaključil lepo akcijo po desni strani.

Vrnil se je tudi Robert Lewandowski FOTO: Albert Gea/Reuters

Flick je po tekmi poudaril, da mora ekipa »pozabiti preteklost in gledati naprej«, s čimer je znova namignil na prejšnji poraz proti Realu. Kljub nekaterim pomanjkljivostim v igri je bila zmaga pomembna predvsem za samozavest in ohranitev stika z vrhom lestvice. Barcelona je z novimi tremi točkami začasno zmanjšala zaostanek za vodilnim Realom.

Izpostaviti velja tudi nastop Roberta Lewandowskega, ki ga je Flick poslal v ogenj v 74. minuti namesto Rashforda. Poljski napadalec bo iz dneva v dan močnejši in bližje popolnemu okrevanju, kar je dobra novica za navijače Barcelone. Še več, vrnil se je tudi Dani Olmo, ki je v 66. minuti zamenjal Fermina Lopeza.