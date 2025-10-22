Barcelona praznih rok v ZDA, Yamal bo igral v Španiji

Vodstvo španske nogometne lige je po množičnih protestih igralcev in navijačev preklicalo načrt, da bi decembrsko tekmo med Villarrealom in Barcelono igrali v Miamiju. Namesto tega bo dvoboj odigran 20. decembra na štadionu Ceramica v Villarrealu. Načrt španske lige je torej padel v vodo, praznih rok je ostala tudi Barcelona, katere zvezdniki, kakršni so Lamine Yamal, Pedri in Raphinha, bodo v tej sezoni igrali le v Španiji.

Sprva je bilo predvideno, da se tekma odigra v ZDA, predvsem zaradi finančnih razlogov in želje po širjenju španskega nogometa na ameriški trg. A odločitev je sprožila močan odpor – igralci po vsej ligi so minuli konec tedna protestirali tako, da prvih 15 sekund tekem niso igrali, navijači pa so glasno žvižgali. Dogajanje ni bilo prikazano v televizijskih prenosih, toda vodstvo lige je hitro ocenilo, da bi nadaljevanje protestov lahko škodovalo ugledu tekmovanja.

Predsednik španske lige Javier Tebas FOTO: Paul Hanna/Reuters

Podjetje Relevent, promotor dogodka, je odpoved pojasnilo z »negotovostjo v Španiji v zadnjih tednih« in s premalo časa za organizacijo. Gre že za tretji neuspešen poskus La Lige, da bi tekmo prenesla v tujino – podobni projekti so propadli že v letih 2018 in 2019, zaradi nasprotovanja Španske nogometne zveze in Fife.

Tebas: Nogomet izgubil priložnost za napredek

Predsednik la lige Javier Tebas je dan po odpovedi na omrežju X objavil obsežno izjavo, v kateri je kritiziral vse, ki so nasprotovali tej ideji, tudi Real Madrid. Očita jim, da »pod krinko skrbi za integriteto tekmovanja pritiskajo na sodnike in politike« ter »že leta gradijo izkrivljene pripovedi in uporabljajo politični ter medijski pritisk kot športno orožje«.

Tebas je obžaloval odločitev in poudaril, da je »španski nogomet danes izgubil priložnost, da napreduje, se odpre svetu in okrepi svojo prihodnost«. Po njegovem mnenju se v imenu tradicije zagovarja ozkogledna, provincialna vizija.

Dodaja, da so »nekateri, morda v dobri veri, ponovno nasedli starim argumentom iz leta 2018, ko so enake informacije služile le kot izgovor za preprečitev projekta«. Na koncu se je Tebas zahvalil Villarrealu in Barceloni »za njuno predanost in velikodušnost«, saj sta podprla projekt, ki je bil po njegovih besedah namenjen razvoju celotne lige, ne lastnim interesom.