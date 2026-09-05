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Nogomet

Barcelona prebila zgodovinsko mejo: prvič več kot milijarda evrov prihodkov

Katalonski velikan je rekord dosegel kljub omejeni uporabi Camp Noua, dodatno rast pa so prinesli sponzorji in rekordna prodaja klubskih izdelkov.
Barcelona je bila to poletje zelo dejavna na nogometni tržnici. Med drugim so prišli Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, Dominik Livaković in Gabriel Jesus, medtem ko so klub zapustili Ferran Torres, Ansu Fati in Inaki Pena, Ronald Araujo ter Marc-Andre ter Stegen pa sta odšla na posojo. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Galerija
Barcelona je bila to poletje zelo dejavna na nogometni tržnici. Med drugim so prišli Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo, Dominik Livaković in Gabriel Jesus, medtem ko so klub zapustili Ferran Torres, Ansu Fati in Inaki Pena, Ronald Araujo ter Marc-Andre ter Stegen pa sta odšla na posojo. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Blaž Potočnik
5. 9. 2026 | 12:02
3:09
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Barcelona je dosegla pomemben finančni mejnik. Katalonski velikan je poslovno leto 2025/26 prvič v zgodovini končal z več kot milijardo evrov prihodkov, ob tem pa že tretjo sezono zapored ustvaril pozitiven rezultat iz rednega poslovanja.

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Klub bo podrobnejše številke članom predstavil na redni generalni skupščini 19. septembra, vodstvo pa že zdaj poudarja, da rezultat potrjuje nadaljnjo finančno stabilizacijo.

Rekord kljub omejenemu Camp Nouu

Dosežek je še toliko bolj zanimiv zaradi težav, s katerimi se je Barcelona spopadala pri domačih tekmah.

V prvem delu sezone je morala zaradi prenove Camp Noua nekatere tekme igrati na štadionih Johan Cruyff in Olimpic, po vrnitvi na svoj štadion pa je bila zmogljivost omejena na približno 42.000 gledalcev. Prvotni proračun je medtem predvideval, da bo Barcelona sezono začela na Camp Nouu z več kot 60.000 razpoložljivimi sedeži.

Kljub temu je klub skoraj v celoti dosegel načrtovane prihodke.

K rekordnemu poslovnemu letu je pomembno prispevala prav rast prihodkov, povezanih s štadionom, in to kljub omejeni zmogljivosti. V klubu v tem vidijo tudi pokazatelj, koliko več bi lahko prenovljeni Camp Nou prinašal ob polni zmogljivosti.

Pomagali sponzorji in rekordna prodaja klubskih izdelkov

Prihodki niso rasli le zaradi štadiona. Barcelona je zabeležila tudi nadaljnjo rast sponzorskih prihodkov, klubska družba BLM, ki skrbi za prodajo uradnih izdelkov, pa je dosegla rekordni promet.

Za klub, ki se je v zadnjih letih večkrat spopadal z velikimi dolgovi in omejitvami pri registraciji igralcev, milijardna meja predstavlja pomemben simbol finančnega okrevanja.

Vodstvo je v uradnem sporočilu poudarilo, da je Barcelona pozitivni rezultat iz rednega poslovanja dosegla že tretjo sezono zapored in s tem izpolnila cilj finančne stabilnosti.

Člane čaka pomembno glasovanje

Na skupščini 19. septembra bodo člani odločali o potrditvi računovodskih izkazov za sezono 2025/26 in proračuna za naslednjo sezono, pomemben del razprave pa bo namenjen tudi financiranju projekta Espai Barca.

Na dnevnem redu je med drugim predlog povečanja financiranja za dokončanje projekta ter izdaja obveznic, zavarovanih z dodatnimi avdiovizualnimi pravicami kluba.

Barcelona je tako milijardno mejo prebila še preden je njen največji prihodkovni motor – prenovljeni Camp Nou – začel delovati s polno močjo. Prav zato v klubu verjamejo, da bi lahko bile prihodnje številke še precej višje.

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BarcelonaCamp NoufinanceprihodkiEspai BarcaBLMJohan CruyffOlimpicSponzorstvaklubski izdelkifinančna stabilizacija

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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