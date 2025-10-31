  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Barcelona razkrila datum vrnitve na 1,5 milijarde evrov vreden štadion

    Katalonski nogometaši bodo 7. novembra stopili na igrišče štadiona Camp Nou, kjer bodo opravili javni trening, toda to ni njihova dokončna vrnitev.
    Prenovljeni Barcelonin štadion se bo imenoval Spotify Camp Nou. FOTO: Albert Gea/Reuters
    Galerija
    Prenovljeni Barcelonin štadion se bo imenoval Spotify Camp Nou. FOTO: Albert Gea/Reuters
    F. T.
    31. 10. 2025 | 15:40
    31. 10. 2025 | 15:50
    2:44
    A+A-

    Po več kot dveh letih gradbenih del se nogometni klub Barcelona vendarle vrača domov. Katalonski nogometaši bodo 7. novembra prvič po začetku prenove stopili na igrišče štadiona Camp Nou, kjer bodo opravili javni trening – dogodek bo služil kot operativni preizkus objekta pred delnim ponovnim odprtjem štadiona.

    image_alt
    Yamal za vrtoglavo ceno po stopinjah Piqueja in Shakire

    Trening, ki se bo začel ob 11. uri dopoldne, bo prvi stik nogometašev z novim objektom po skoraj dveh letih in pol. Barcelona je v tem času svoje domače tekme igrala na olimpijskem štadionu v Montjuicu, ki sprejme približno 55.000 gledalcev. Vstopnice za trening bodo stale pet evrov za člane in deset evrov za širšo javnost, ves izkupiček bo namenjen dobrodelnemu projektu Pulseras Blaugranas, ki podpira duševno zdravje hospitaliziranih otrok in mladostnikov.

    Camp Nou bo sprejel 105.000 gledalcev

    Prenova štadiona Camp Nou, ki bo po zaključku sprejel 105.000 gledalcev – največ v Evropi – je eden najdražjih infrastrukturnih projektov v zgodovini evropskega nogometa. Stroški prenove so ocenjeni na 1,5 milijarde evrov, klub pa se zaradi zamud sooča z resnimi finančnimi posledicami, saj izgublja pomemben vir prihodkov od prodaje vstopnic in drugih komercialnih dejavnosti, vezanih na štadion.

    Okrog štadiona Camp Nou potekajo intenzivna gradbena dela. FOTO: Josep Lago/AFP
    Okrog štadiona Camp Nou potekajo intenzivna gradbena dela. FOTO: Josep Lago/AFP

    Barcelona resda načrtuje postopno vračanje na sloviti štadion. Prva faza bo omogočila sprejem približno 27.000 navijačev, pozneje bo zmogljivost narastla na 45.000 in nato 60.000 gledalcev. Dela na zgornjem, tretjem nivoju tribune bodo potekala še leto ali dve, dokončana različica stadiona pa bo nosila tudi novo ime — Spotify Camp Nou.

    image_alt
    Barcelona zdaj hvali Uefo, Real Madrid pa jo prosi za pomoč

    Če bo klub med 12. in 15. novembrom prejel dovoljenje za drugo fazo odprtja, bi lahko že konec meseca tam gostil eno izmed ligaških tekem – proti Athleticu Bilbau ali Alavesu. Do takrat bo moštvo gostitelj svojih tekem na Montjuicu.

    Klub je oddal tudi uradno kandidaturo, da bi prenovljeni Camp Nou gostil finale Uefine lige prvakov leta 2029. Za organizacijo se bo pomeril z londonskim Wembleyjem, medtem ko bo leto pred tem, 2028, finale gostil münchenski Allianz Arena.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    FC Barcelonaliga prvakovstadion Camp Nou

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Camp Nou

    Barcelona razkrila datum vrnitve na 1,5 milijarde evrov vreden štadion

    Katalonski nogometaši bodo 7. novembra stopili na igrišče štadiona Camp Nou, kjer bodo opravili javni trening, toda to ni njihova dokončna vrnitev.
    31. 10. 2025 | 15:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti in nemiri

    MZEZ opozarja Slovence v Tanzaniji na previdnost, ubitih več kot 700

    Na protestih po sredinih volitvah v Tanzaniji je bilo po podatkih največje opozicijske stranke doslej ubitih okoli 700 ljudi.
    31. 10. 2025 | 15:39
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem naziva in selitev

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    31. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

    Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev.
    31. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

    Okrevanje Luke Dončića po poškodbi poteka dobro, že za današnjo tekmo z Memphisom bi lahko bil v kadru Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 31. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem naziva in selitev

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    31. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Zmagovalka nizozemskih volitev stranka Demokrati 66, hud poraz Wildersa

    Med največjimi poraženci volitev je Wildersova stranka, ki je glede na začasne izide izgubila 11 od 37 poslanskih sedežev.
    31. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

    Okrevanje Luke Dončića po poškodbi poteka dobro, že za današnjo tekmo z Memphisom bi lahko bil v kadru Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 31. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo