Barcelona razkrila datum vrnitve na 1,5 milijarde evrov vreden štadion

Po več kot dveh letih gradbenih del se nogometni klub Barcelona vendarle vrača domov. Katalonski nogometaši bodo 7. novembra prvič po začetku prenove stopili na igrišče štadiona Camp Nou, kjer bodo opravili javni trening – dogodek bo služil kot operativni preizkus objekta pred delnim ponovnim odprtjem štadiona.

Trening, ki se bo začel ob 11. uri dopoldne, bo prvi stik nogometašev z novim objektom po skoraj dveh letih in pol. Barcelona je v tem času svoje domače tekme igrala na olimpijskem štadionu v Montjuicu, ki sprejme približno 55.000 gledalcev. Vstopnice za trening bodo stale pet evrov za člane in deset evrov za širšo javnost, ves izkupiček bo namenjen dobrodelnemu projektu Pulseras Blaugranas, ki podpira duševno zdravje hospitaliziranih otrok in mladostnikov.

Camp Nou bo sprejel 105.000 gledalcev

Prenova štadiona Camp Nou, ki bo po zaključku sprejel 105.000 gledalcev – največ v Evropi – je eden najdražjih infrastrukturnih projektov v zgodovini evropskega nogometa. Stroški prenove so ocenjeni na 1,5 milijarde evrov, klub pa se zaradi zamud sooča z resnimi finančnimi posledicami, saj izgublja pomemben vir prihodkov od prodaje vstopnic in drugih komercialnih dejavnosti, vezanih na štadion.

Okrog štadiona Camp Nou potekajo intenzivna gradbena dela. FOTO: Josep Lago/AFP

Barcelona resda načrtuje postopno vračanje na sloviti štadion. Prva faza bo omogočila sprejem približno 27.000 navijačev, pozneje bo zmogljivost narastla na 45.000 in nato 60.000 gledalcev. Dela na zgornjem, tretjem nivoju tribune bodo potekala še leto ali dve, dokončana različica stadiona pa bo nosila tudi novo ime — Spotify Camp Nou.

Če bo klub med 12. in 15. novembrom prejel dovoljenje za drugo fazo odprtja, bi lahko že konec meseca tam gostil eno izmed ligaških tekem – proti Athleticu Bilbau ali Alavesu. Do takrat bo moštvo gostitelj svojih tekem na Montjuicu.

Klub je oddal tudi uradno kandidaturo, da bi prenovljeni Camp Nou gostil finale Uefine lige prvakov leta 2029. Za organizacijo se bo pomeril z londonskim Wembleyjem, medtem ko bo leto pred tem, 2028, finale gostil münchenski Allianz Arena.