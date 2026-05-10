Barceloni clasico in naslov prvaka (VIDEO)

Padla je odločitev o španskem prvaku. Barcelona je v clasicu na svojem štadionu Camp Nou premagala Real Madrid z 2:0 in ubranila naslov, to je že njen 29. Real je pri 36.
Španija, 35. kolo:
Petek:
Levante – Osasuna 3:2
Sobota:
Elche – Alaves 1:1
Sevilla – Espanyol 2:1
Atletico Madrid – Celta Vigo 0:1
Real Sociedad – Betis 2:2
Nedelja:
Mallorca – Villarreal 1:1
Athletic Bilbao – Valencia 0:1
Oviedo – Getafe 0:0
Barcelona – Real Madrid 2:0
Ponedeljek:
Rayo Vallecano – Girona (21.00)
