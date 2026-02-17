Barcelona se je nasukala v Gironi, krivec pa tudi največji zvedznik

Hujše ne gre, nogometaši Barcelone so v petih dneh doživeli še drugi zelo boleč poraz. Najprej so v pokalu izgubili prvo tekmo polfinalu proti Atletico Madridu z 0:4, sinoči so prejeli še zaušnico v katalonskem dvoboju. Na gostovanju v Gironi so izgubili 1:2. Poraz je bil boleč za četo trenerja Hansija Flicka, saj je pomenil, da jo je na lestvici prehitel Real Madridu, ki je v soboto slavil proti Real Sociedadu s 4:1.

Največji zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je zapravil enajstmetrovko. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Barcelona je v Gironi sicer dosegla prvi gol v 59. minuti po golu z glavo Paua Cubarsija, a že zgrešena enajstmetrovka Lamina Yamala v sodnikovem dodatku prvega polčasa – zadel je vratnico – je dala slutiti, da ji ne bo lahko. Njeno veselje trajalo le tri minute. Thomas Lemar je izenačil, zmagoviti gol za domače pa je dosegel Fran Beltran v 87. minuti.

Tudi tokrat tekma ni minila brez sodniške polemike. Barcelona je pri zadnjem zadetku protestirala zaradi prekrška nad Julesom Koundejem, ki ga glavni sodnik niti njegovi pomočniki v VAR sobi niso videli.