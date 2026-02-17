  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Barcelona se je nasukala v Gironi, krivec pa tudi največji zvedznik

V španskem nogometnem prventvu je Real skočil na vrh lestvice po porazu katalosnkega velikana. Lamine Yamal zapravil enajstemtrovko.
Fran Beltran (8) in drugi nogometaši Girone so si dali duška po zmagovitem golu. FOTO: Josep Lago/AFP
Galerija
Fran Beltran (8) in drugi nogometaši Girone so si dali duška po zmagovitem golu. FOTO: Josep Lago/AFP
Š. R., STA
17. 2. 2026 | 07:31
17. 2. 2026 | 07:32
1:38
A+A-

Hujše ne gre, nogometaši Barcelone so v petih dneh doživeli še drugi zelo boleč poraz. Najprej so v pokalu izgubili prvo tekmo polfinalu proti Atletico Madridu z 0:4, sinoči so prejeli še zaušnico v katalonskem dvoboju. Na gostovanju v Gironi so izgubili 1:2. Poraz je bil boleč za četo trenerja Hansija Flicka, saj je pomenil, da jo je na lestvici prehitel Real Madridu, ki je v soboto slavil proti Real Sociedadu s 4:1.

Največji zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je zapravil enajstmetrovko. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Največji zvezdnik Barcelone Lamine Yamal je zapravil enajstmetrovko. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Barcelona je v Gironi sicer dosegla prvi gol v 59. minuti po golu z glavo Paua Cubarsija, a že zgrešena enajstmetrovka Lamina Yamala v sodnikovem dodatku prvega polčasa – zadel je vratnico – je dala slutiti, da ji ne bo lahko. Njeno veselje trajalo le tri minute. Thomas Lemar je izenačil, zmagoviti gol za domače pa je dosegel Fran Beltran v 87. minuti.

Tudi tokrat tekma ni minila brez sodniške polemike. Barcelona je pri zadnjem zadetku protestirala zaradi prekrška nad Julesom Koundejem, ki ga glavni sodnik niti njegovi pomočniki v VAR sobi niso videli.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Vinicius Junior: Žal mi je za Cristiana Ronalda

Napadalec madridskega Reala Vinicius Junior o svojem vzorniku, tekmecih, o ligi prvakov in svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.
16. 2. 2026 | 14:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Od 4:0 do 0:3

Huda zaušnica za Jana Oblaka in Atletico

V 24. kolu španskega nogometnega prvenstva je Rayo Vallecano presenetil Atletico Madrid. Rdeče-beli so bili po pokalni zmagi proti Barceloni brez moči.
Gorazd Nejedly 15. 2. 2026 | 09:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Bo Real skočil na vrh, bo stara dama končala Interjev niz?

Konec tedna za mnoge ekipe generalke pred izzivom v ligi prvakov. Oblakov Atletico z mestnim tekmecem z dna lestvice. V Angliji pokalne tekme z Jako Bijolom.
Peter Zalokar 14. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

BarcelonaReal MadridŠpanijaAtletico Madridla ligaLamine Yamal

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Melania ne bo podirala rekordov, Ohcet pa

Po samo dveh vikendih v kinu ima hrvaško-srbski film Ohcet že 60 tisoč gledalcev, Viharni vrh na 2. mestu.
17. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vikend

Glasbene plošče v letu 2026: Madonna, Springsteen in napad iz Koreje

V letu 2026 pričakujemo nove plošče glasbenih legend in tudi prvo ploščo nogometne legende.
17. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Demografija

Ukrajinski genski sklad izginja, država brezplačno hrani spermo vojakov

Država v času vojne financira krioprezervacijo za pripadnike oboroženih sil kot odziv na demografsko krizo in visoke izgube na fronti.
17. 2. 2026 | 07:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Katalonski dvoboj

Barcelona se je nasukala v Gironi, krivec pa tudi največji zvedznik

V španskem nogometnem prventvu je Real skočil na vrh lestvice po porazu katalosnkega velikana. Lamine Yamal zapravil enajstemtrovko.
17. 2. 2026 | 07:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nemec ima rešitev

Ko začuti, da ga bo prijel krč, poje žlico gorčice

Kapetana nemške hokejske reprezentance Leona Draisaitla so televizijske kamere ujele, kako uživa v majhnem paketu gorčice. Nekoč najprej zdravilo, zdaj začimba.
17. 2. 2026 | 07:03
Preberite več
Novice  |  Svet
Demografija

Ukrajinski genski sklad izginja, država brezplačno hrani spermo vojakov

Država v času vojne financira krioprezervacijo za pripadnike oboroženih sil kot odziv na demografsko krizo in visoke izgube na fronti.
17. 2. 2026 | 07:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Katalonski dvoboj

Barcelona se je nasukala v Gironi, krivec pa tudi največji zvedznik

V španskem nogometnem prventvu je Real skočil na vrh lestvice po porazu katalosnkega velikana. Lamine Yamal zapravil enajstemtrovko.
17. 2. 2026 | 07:31
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nemec ima rešitev

Ko začuti, da ga bo prijel krč, poje žlico gorčice

Kapetana nemške hokejske reprezentance Leona Draisaitla so televizijske kamere ujele, kako uživa v majhnem paketu gorčice. Nekoč najprej zdravilo, zdaj začimba.
17. 2. 2026 | 07:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo