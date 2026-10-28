Barcelona se je pri lovu na Alvareza opekla, sedaj mora plačati še kazen

Predstavniki Barcelone so poleti na štadion Camp Nou želeli zvabiti zvezdnika madridskega Atletica Juliana Alvareza, a je po dolgi prestopni sagi argentinski napadalec ostal v španski prestolnici. Zaradi stikov, ki jih je katalonski velikan vzpostavil z Alvarezom, se je Atletico julija pritožil tudi pri španski nogometni zvezi. Ta je sedaj kaznovala Barcelono.

Disciplinski odbor španske zveze je Barceloni izdal globo v vrednosti 602 evrov. Po pravilih mora namreč klub, zainteresiran za nakup igralca, ekipo, s katero ima igralec sklenjeno pogodbo, najprej pisno obvestiti o svojih namerah. Šestindvajsetletnik ima pogodbo z Atleticom do leta 2030. Rdeče-beli so se pritožili tudi pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), a je ta sporočila, da v tej zadevi nima pristojnosti, je poročal BBC.

Alvarez je med nedavnim svetovnim prvenstvom izrazil željo po prestopu h Kataloncem, zato je bil od privržencev Atletica deležen številnih kritik in glasnih žvižgov, ko je vstopil na igrišče. Po tekmi proti Deportivu iz A Corune minuli konec tedna, na kateri je edini zadetek zabil prav Alvarez, se je napadalec navijačem opravičil.

Dejal je, da je bil že omenjeni intervju »napaka« in razume, zakaj »so navijači jezni«. »Če bi bil navijač, bi bil tudi sam jezen. Še posebej glede na to, kako so me podpirali odkar sem prišel,« je povedal. Atletico ima po desetih odigranih tekmah 25 točk in za vodilno Barcelono zaostaja za dve točki.