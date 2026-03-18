Težko bo preseči rekorda, ki sta uspela Lewandowskemu

Barcelona je proti Newcastlu pripravila eno najbolj silovitih evropskih predstav sezone. Na Camp Nouu je zmagala s 7:2, s skupnih 8:3 pa se je prebila v četrtfinale lige prvakov. Dvoboj je bil v prvem polčasu še odprt, v nadaljevanju pa so Katalonci povsem nadigrali angleško zasedbo.

Moštvo Hansija Flicka je znova pokazalo širino v napadu. Raphinha je zadel dvakrat, dva gola je dodal tudi Robert Lewandowski, med strelce pa so se vpisali še Marc Bernal, Lamine Yamal in Fermín López. Newcastle je v igri držal Anthony Elanga z dvema zadetkoma v prvem polčasu, vendar je Barcelona po odmoru stopila na plin in hitro odločila obračun.

Lewandowski je postavil dva rekorda, zadel je proti največ različnim tekmecem v ligi prvakov (41), pri 37 letih in 209 dneh pa je postal tudi najstarejši strelec v izločilnih bojih lige prvakov.

Liga prvakov:

Barcelona 7:2 Newcastle (8:3)

Raphinha 6., 77., Bernal 21., Yamal 45.+4, Fermín López 52., Lewandowski 61., 68.; Elanga 15., 28.

21.00 Liverpool - Galatasaray 0:1

21.00 Bayern München - Atalanta 6:1

21.00 Tottenham - Atletico Madrid 2:5

torek, 17. marec:

*Sporting - Bodö/Glimt 5:0 (1:0, 3:0) 0:3

*Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0) 1:1

Chelsea - *PSG 0:3 (0:2) 2:5

Manchester City - *Real Madrid 1:2 (1:1) 0:3