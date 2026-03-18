Težko bo preseči rekorda, ki sta uspela Lewandowskemu

Nogometaši Barcelone so s 7:2 premagali Newcastle in se uvrstili v četrtfinale LP. Pri 37 letih in 209 dneh Lewandowski najstarejši strelec izločinih bojev.
Robert Lewandowski je ob zmagi dosegel dva gola. Foto Lluis Gene/AFP
Robert Lewandowski je ob zmagi dosegel dva gola. Foto Lluis Gene/AFP
N. Gr.
18. 3. 2026 | 21:03
18. 3. 2026 | 21:43
2:22
A+A-

Barcelona je proti Newcastlu pripravila eno najbolj silovitih evropskih predstav sezone. Na Camp Nouu je zmagala s 7:2, s skupnih 8:3 pa se je prebila v četrtfinale lige prvakov. Dvoboj je bil v prvem polčasu še odprt, v nadaljevanju pa so Katalonci povsem nadigrali angleško zasedbo. 

Moštvo Hansija Flicka je znova pokazalo širino v napadu. Raphinha je zadel dvakrat, dva gola je dodal tudi Robert Lewandowski, med strelce pa so se vpisali še Marc Bernal, Lamine Yamal in Fermín López. Newcastle je v igri držal Anthony Elanga z dvema zadetkoma v prvem polčasu, vendar je Barcelona po odmoru stopila na plin in hitro odločila obračun.

Lewandowski je postavil dva rekorda, zadel je proti največ različnim tekmecem v ligi prvakov (41), pri 37 letih in 209 dneh pa je postal tudi najstarejši strelec v izločilnih bojih lige prvakov.

Liga prvakov:

Barcelona 7:2 Newcastle (8:3)
Raphinha 6., 77., Bernal 21., Yamal 45.+4, Fermín López 52., Lewandowski 61., 68.; Elanga 15., 28.

21.00 Liverpool - Galatasaray 0:1
21.00 Bayern München - Atalanta 6:1
21.00 Tottenham - Atletico Madrid 2:5

torek, 17. marec:

*Sporting - Bodö/Glimt 5:0 (1:0, 3:0) 0:3
*Arsenal - Bayer Leverkusen 2:0 (1:0) 1:1
Chelsea - *PSG 0:3 (0:2) 2:5
Manchester City - *Real Madrid 1:2 (1:1) 0:3

Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arbeloa premika mejnike tudi kot trener

Alvaro Arbeloa je preporodil Real Madrid, po Joseju Mourinhu je sklatil še Pepa Guardiolo. »Svobodni plesalec« Vinicius Junior junak derbija v Manchestru.
Peter Zalokar 18. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Misija nemogoče 2. del

Atleticov obrambni branik Jan Oblak ostal v Madridu, Tottenham zavohal kri

Drevi drugo dejanje povratnih tekem osmine finala v ligi prvakov. Slovenski vratar bo najbrž izpustil še nedeljski mestni derbi z Realom.
Gorazd Nejedly 18. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Portugalci končali norveško pravljico, Real znova ugnal Manchester City

Nogometaši Sportinga so v osmini finala lige prvakov izločili igralce kluba Bodø/Glimt. Napredovala tudi Arsenal in PSG.
17. 3. 2026 | 22:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Misija nemogoče za ranjena angleška velikana na Stamford Bridgeu in Etihadu

V Manchestru, Londonu in Lizboni povratne tekme osmine finala lige prvakov. Na prvih tekmah polom Angležev.
Gorazd Nejedly 17. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Tuja prvenstva

Šeško bo prejel ikonično številko, bo še zasolil rane Aston Villi?

Manchester United bo v nedeljo gostil neposrednega tekmeca iz Birminghama, zmaga na široko odpira vrata lige prvakov. Konec tedna kot naročen za presenečenja.
Peter Zalokar 14. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Prisluškovalna afera

Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost in politika

Nekdanji direktor Sove osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past

Seveda nas lahko skrbi cel kup stvari s tem v zvezi, je dejal Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.
Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Izraelski obveščevalci

Član svetovalnega odbora Black Cube za Delo: O Sloveniji se ne izrekam

Svetovalec izraelske zasebne obveščevalne agencije Giora Eiland ni odgovoril na vprašanje Dela, ali se je sestal z Janezom Janšo.
Gašper Završnik 18. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

liga prvakovUefaBarcelonaAtletico MadridLiverpoolnogomet

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Težko bo preseči rekorda, ki sta uspela Lewandowskemu

Nogometaši Barcelone so s 7:2 premagali Newcastle in se uvrstili v četrtfinale LP. Pri 37 letih in 209 dneh Lewandowski najstarejši strelec izločinih bojev.
18. 3. 2026 | 21:03
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Vid Kavtičnik

V družbi Novaka Đokovića spremljati Dončića je neverjetno

Slovenski rokometaš Vid Kavtičnik je v ZDA osvojil naslov prvaka in izpolnil del misije, ki ga je odpeljala v Kalifornijo.
18. 3. 2026 | 20:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Posledice vojne

Ponekod točenja goriva že omejujejo

Za omejitev pri 30 oziroma 200 litrih so se odločili na podlagi povprečnih dnevnih odjemov.
18. 3. 2026 | 19:32
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Menjava športa

Olimpijski prvak pri 40 letih po stopinjah Rogliča, sneg bo zamenjal za kolo

Olimpijski prvak v deskanju na snegu Benjamin Karl bo pri 40 letih zamenjal šport in se osredotočil na ciklokros, ki bi lahko postal olimpijski šport.
18. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Milano - Sanremo

Glavni tekmec se ne slepi: Če bom 1 odstotek slabši, bo Pogačar zmagal

Mathieu van der Poel je v odlični formi pred sobotno klasiko Milano - Sanremo, a hkrati priznava, da v boju s Tadejem Pogačarjem nima prostora za napake.
Nejc Grilc 18. 3. 2026 | 17:45
Preberite več
