Barcelona: Smo v stiku z Messijem, vrnitev je mogoča

Vodstvo Barcelone, vodilne ekipe španskega prvenstva, je v stiku s svojim nekdanjim igralcem Lionelom Messijem in bo storilo vse, da se argentinski zvezdnik po dveh letih v Paris Saint-Germainu vrne v katalonsko prestolnico, je zatrdil podpredsednik kluba Rafael Yuste. Svetovni prvak z Argentino je v tej sezoni za pariški klub dosegel 18 golov in dodal 17 podaj, a so se zaradi hitrega izpada iz lige prvakov pojavili dvomi o njegovi prihodnosti pri francoskih prvakih, s katerimi je v zadnjih mesecih pogodbe.

Argentinca si močno želijo pri Inter Miamiju, ki je v lasti Davida Beckhama, a Yuste je prepričan, da bi se Messi raje vrnil v Barcelono, s katero je dosegal velike uspehe, zapustiti pa jo je moral zaradi finančne krize. «Leo in njegova družina poznajo našo naklonjenost do njega. Prepričan sem, da ima on iste občutke. Zaljubljeni smo vanj in mislimo tudi, da je Messi zaljubljen v Barço in mesto. Radi bi, da se vrne, lepe zgodbe v življenju se morajo srečno končati,« je dejal Yuste.

Morebitna Messijeva vrnitev je odvisna tudi od zmožnosti Barçe, da zmanjša stroške plač, pri čemer predsednik španske lige Javier Tebas trdi, da mora prihraniti približno 220 milijonov evrov, da bo izpolnila pravila tekmovanja za naslednjo sezono.

Če bo mogoče doseči zahtevane prihranke, Yuste verjame, da je prestop Messija možen, in dodaja: »Mateu Alemany in Jordi Cruyff morata Tebasu v dveh mesecih predstaviti načrt preživetja in prihodkov. Če bo vse po načrtih, bomo Messija poskušali vrniti. Predsednik Joan Laporta je bil pred kratkim z Leovim očetom, obstaja dober medsebojen odnos, zato smo optimisti. Seveda ne bomo agresivni, ker ne želimo, da bi PSG to tako razumel.«