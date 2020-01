Barcelona uradno odslovila Valverdeja, novi trener Setien

Barcelona - Katalonski nogometni velikan Barcelona je sinoči ob 23.15 tudi uradno končal sodelovanje s trenerjem Ernestom Valverdejem, ki je na trenerski klopi sedel dve sezoni in pol. V klubu so za njegovega naslednika izbrali Quiqueja Setiena, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2022, so zapisali na uradni spletni strani, danes pa bo predstavitev navijačem.



Enainšestdesetletni Setien je eden najbolj izkušenih trenerjev v španskem nogometu, pred tem je v Španiji vodil Racing Santander, Poli Ejido, Logrones, Lugo, Las Palmas in nazadnje Betis, goji pa podoben slog igre, ki je bil še do nedavnega značilen za blaugrano.



Valverde, ki je na klopi Barcelone odvodil 163 tekem, od tega je zabeležil 108 zmag, 35 remijev in 20 porazov, je osvojil dva naslova španskega prvaka, španski pokal ter superpokal. Njegovo delo pa sta močno zaznamovala poraza v prvi sezoni v četrtfinalu lige prvakov proti Romi ter skoraj identičen minulo sezono v polfinalu proti poznejšemu zmagovalcu Liverpoolu. Neodločna uprava

A niti dva zaporedna neuspeha v ligi prvakov nista bila dovolj, da bi se zganila uprava kluba. Stolček se je Valverdeju zamajal šele v zadnjih tednih, potem ko je Barcelona najprej igrala neodločeno z Espanyolom, potem pa še izgubila polfinale španskega superpokala z Atleticom.



Ta čas je Barcelona sicer v vodstvu španskega prvenstva primera division z enakim številom točk kot Real Madrid, v ligi prvakov pa si je zagotovila mesto med najboljšo šestnajsterico.