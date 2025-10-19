Barcelona v clasicu s tesno zmago in brez trenerja

Nogometaši Barcelone en teden pred prvim el clasicom sezone niso navdušili. Po vrnitvi iz reprezentančnega premora in dveh porazih s Sevillo in PSG so v razburljivem dvoboju premagali Girono z 2:1. Gol za tri točke je dosegel Ronald Araujo v 93. minuti.

Barcelona, ki je imela na tribunah številne poškodovane igralce, je povedla v 13. minuti z lepim golom Pedrija, gostje pa so izenačili sedem minut pozneje z mojstrsko potezo Axla Witsela.

V nadaljevanju prvega polčasa je imela Girona, ki je na prvih osmih tekmah iztržila zgolj šest točk, štiri izjemne priložnosti, vendar je bila pred vratarjem Wojciechom Szczesnyjem premalo natančna.

Sredi drugega polčasa je trener Hansi Flick iz ekipe Barcelone umaknil Pedrija in Lamina Yamala, tako da je Barcelona še težje prišla do priložnosti, eno redkih je povsem v zaključku unovčil Araujo in Kataloncem zagotovil tri točke.

Jan Oblak je zadržal reprezentančno formo tudi v španskem prvenstvu. FOTO: Susana Vera/Reuters

Barcelona bo v v nedeljo, 26. oktobra, ob 16.15 gostovala pri Real Madridu, bo jutri ob 21. uri gostoval pri Getafeju. Katalonci bodo na clasicu brez nemškega trenerja, ki si je zaradi dveh rumenih kartonov prislužil izključitev. V taboru Barcelone so napovedali pritožbo, toda tudi Flick ne verjame, da bi bili uspešni. Pritožbo naj bi utemeljevali s tem, da si je en rumeni karton prislužil zaradi napačnega razumevanja sodnika Jesusa Gila Manzana. Flick naj bi zaploskal svojemu igralcu Frenkieju de Jongu za dobro posredovanje in ne sodniku.

Formu je ujel tudi Atletico Madrid, gostil in premagal je Osasuno z 1:0. Jan Oblak je bil v prvem polčasu nekajkrat odločilen za neodločen izid, prav tako se je izkazal v zadnji minuti rednega dela ob strelu Anteja Budimirja, zmagovalca pa je odločil gol Thiaga Almade po natančni podaji Giuliana Simeoneja v 69. minuti.

Atletico Madrid se je s četrto zmago v La Ligi, tekme ni izgubil od prvega kroga 17. avgusta, povzpel na četrto mesto.