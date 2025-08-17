Barcelona zdaj hvali Uefo, Real Madrid pa jo prosi za pomoč

V nadaljevanju preberite:

Evropska sezona slovenskih klubov za zdaj še ne more dobiti nalepke uspešna; za to bi se moral vsaj en klub prebiti v eno od Uefinih lig. Koper je opravil osnovo z izločitvijo Željezničarja, Maribor ni, največ možnosti za preboj imata Olimpija (favorit proti Armencem) in Celje (polovične možnosti s Čehi).

Verjetnostni izračuni napovedujejo, da bo jeseni v Evropi vsaj en slovenski klub.Podoben premik navzgor beležijo tudi klubi iz BiH, Makedonije in Kosova, ki bodo v Evropi prisotni vsaj do decembra. Dinamo Zagreb in Crvena zvezda sta si že zagotovila nastop najmanj v evropski ligi, kjer bodo igrali tudi velikani, kot so Roma, Porto, Aston Villa in Lyon.

To je posledica reforme Uefinih tekmovanj, ki je nagradila tudi klube iz manjših držav. Kako ocenjujejo uspešnost novega formata Uefinih klubskih tekmovanj mednarodni mediji, kako največji klubi in na kakšen način je obrnil ploščo celo predsednik Barcelone Joan Laporta, ki bi nekoč za bitko z Uefo morda žrtvoval celo Katalonijo, zdaj hvali Uefo in njeno reformo?