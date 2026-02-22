  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Barcelona zmagovalka srhljivke v Pamploni, Real izgubljen

Nogometaši Osasune so z golom Raula Garcie v sodniškem dodatku prišlo do zmage nad Realom, ki je razveselila Barcelono. Zanesljiva zmaga Atletica.
Zmagoviti zadetek je padel v 90. minuti tekme. FOTO: Ander Gillenea/AFP
Galerija
Zmagoviti zadetek je padel v 90. minuti tekme. FOTO: Ander Gillenea/AFP
N. Gr.
22. 2. 2026 | 08:56
3:00
A+A-

Nekdanji nogometni zvezdnik Alvaro Arbeloa spoznava, kako zahtevna je vloga glavnega trenerja madridskega Reala. Po prigarani in tudi čustveno naporni zmagi nad Benfico v ligi prvakov so gostovali v Pamploni, na štadionu El Sadar so klonili v izdihljajih tekme, ko je z golom za 2:1 za navdušenje gledalcev poskrbel Raul Garcia.

image_alt
Vipotnik glavni junak slovenskega dvoboja v championshipu, Bijol ob tri točke

»Proti nizkemu bloku nasprotnika mora žoga hitreje krožiti, jasno je, da se bolj zanašamo na levo stran napada, a smo zato preveč predvidljivi. Nismo izenačili energije nasprotnika, nismo imeli dovolj želje, težko je igrati v tem ritmu. A to se od nas pričakuje, smo Real, upam, da ta poraz na koncu sezone ne bo usoden,« je bil Arbeloa razočaran na novinarski konferenci po tekmi.

Za 1:1 je po silovitem pritisku zadel Vinicius, nato pa je Raul Garcia v zadnjih minutah stekel v napad in premagal še Thibauta Courtoisa. Bil je na robu prepovedanega položaja, na začetku akcije so s klopi Reala zahtevali tudi prekršek igralcev Osasune, na koncu pa je zadetek obveljal. In razveselil Barcelono, ki se lahko z današnjo zmago nad Levantejem (16.15) zavihti na vrh la lige.

Do zmage je prišel tudi madridski Atletico, s 4:2 so ugnali Espanyol. Če je bil med tednom v Bruggeju Jan Oblak junak moštva, tokrat ni imel svojega dne, ostal je brez obrambe in dvakrat pobral žogo iz svoje mreže, bil je najslabše ocenjeni posameznik Atletica ob zmagi. 

La liga:

Athletic Bilbao 2:1 Elche
Guruzeta 63, 88; André Silva 68. 

Real Sociedad 3:3 Oviedo
Óskarsson 63, 89; Čaleta Car 86; Viñas 49, 51; Bailly 91. 

Betis 1:1 Rayo Vallecano
Bakambu 15; Isi 41. 

Osasuna 2:1 Real Madrid
Budimir 37; Raúl García de Haro 89; Vinicius Junior 72. 

Atletico Madrid 4:2 Espanyol
Sørloth 20, 71; Giuliano 48; Lookman 57; Jofre 5; Edu Expósito 79.  

Ne spreglejte
Več iz teme

la ligaJan OblakAtletico MadridReal MadridVinicius ml.OsasunaAlvaro Arbeloa

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

