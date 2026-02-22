Barcelona zmagovalka srhljivke v Pamploni, Real izgubljen

Nekdanji nogometni zvezdnik Alvaro Arbeloa spoznava, kako zahtevna je vloga glavnega trenerja madridskega Reala. Po prigarani in tudi čustveno naporni zmagi nad Benfico v ligi prvakov so gostovali v Pamploni, na štadionu El Sadar so klonili v izdihljajih tekme, ko je z golom za 2:1 za navdušenje gledalcev poskrbel Raul Garcia.

»Proti nizkemu bloku nasprotnika mora žoga hitreje krožiti, jasno je, da se bolj zanašamo na levo stran napada, a smo zato preveč predvidljivi. Nismo izenačili energije nasprotnika, nismo imeli dovolj želje, težko je igrati v tem ritmu. A to se od nas pričakuje, smo Real, upam, da ta poraz na koncu sezone ne bo usoden,« je bil Arbeloa razočaran na novinarski konferenci po tekmi.

Za 1:1 je po silovitem pritisku zadel Vinicius, nato pa je Raul Garcia v zadnjih minutah stekel v napad in premagal še Thibauta Courtoisa. Bil je na robu prepovedanega položaja, na začetku akcije so s klopi Reala zahtevali tudi prekršek igralcev Osasune, na koncu pa je zadetek obveljal. In razveselil Barcelono, ki se lahko z današnjo zmago nad Levantejem (16.15) zavihti na vrh la lige.

Do zmage je prišel tudi madridski Atletico, s 4:2 so ugnali Espanyol. Če je bil med tednom v Bruggeju Jan Oblak junak moštva, tokrat ni imel svojega dne, ostal je brez obrambe in dvakrat pobral žogo iz svoje mreže, bil je najslabše ocenjeni posameznik Atletica ob zmagi.

La liga:

Athletic Bilbao 2:1 Elche

Guruzeta 63, 88; André Silva 68.

Real Sociedad 3:3 Oviedo

Óskarsson 63, 89; Čaleta Car 86; Viñas 49, 51; Bailly 91.

Betis 1:1 Rayo Vallecano

Bakambu 15; Isi 41.

Osasuna 2:1 Real Madrid

Budimir 37; Raúl García de Haro 89; Vinicius Junior 72.

Atletico Madrid 4:2 Espanyol

Sørloth 20, 71; Giuliano 48; Lookman 57; Jofre 5; Edu Expósito 79.