Barcelona zmlela Mallorco, predsednik navdušen

Nogometaši Barcelone so novo sezono španskega prvenstva začeli zanesljivo. Na gostovanju pri Mallorci so slavili zmago s 3:0, domači pa so več kot pol ure igrali kar z dvema igralcema manj. Prvaki so torej krenili v sezono na najboljši možen način.

Branilci naslova so dvom o zmagovalcu razblinili že v uvodnem delu tekme. Raphinha je v sedmi minuti načel domačo mrežo, v 22. minuti pa je prednost povišal še Ferran Torres. Mallorca je nato doživela dvojni udarec. Najprej je bil v 33. minuti zaradi dveh rumenih kartonov izključen Manu Morlanes, le nekaj minut kasneje pa je neposredni rdeči karton prejel še Vedat Muriqi, ki je s podplatom zadel vratarja Barcelone Joana Garcio.

Yamal ni pozabil zadeti gola

Moštvo trenerja Hansija Flicka, ki je v minuli sezoni osvojilo vse tri domače lovorike, je v nadaljevanju tekmo mirno nadzorovalo. Katalonci so z igralcem več še enkrat zadeli – v sodnikovem podaljšku je bil natančen Lamine Yamal.

Trener Hansi Flick je bil zadovoljen z zmago. FOTO: Jaime Reina/AFP

Predsednik Barcelone Joan Laporta je ob potrditvi vpisa Joana Garcie in Marcusa Rashforda poudaril, da klub še vedno čaka na registracijo nekaterih drugih igralcev. »Načrtovali smo zmanjšanje plačne mase in našli rešitve, da smo lahko vpisali oba nova igralca. Delo pa se nadaljuje, saj moramo registrirati še druge, a verjamemo, da nam bo uspelo,« je dejal.

Laporta je izrazil zadovoljstvo s trenutno oblikovano ekipo: »Zelo smo zadovoljni z moštvom. Hvaležni smo Hansiju Flicku za odlično delo, prepričani smo, da smo kandidati za osvojitev vseh tekmovanj. A zmagovalec je vedno le eden in to nikoli ni preprosto. Upamo, da bodo prišli uspehi in da bo barcelonismo užival v tem sladkem trenutku.«

Raphinha se je veselil gola. FOTO: Francisco Ubilla/Reuters

Ob tem je predsednik posebej pohvalil športnega direktorja Deca, ki je po njegovih besedah opravil zahtevno nalogo pri registracijah: »Že sinoči sem rekel, da Deco dobro vodi ta proces in da smo bili prepričani, da bomo lahko danes računali na oba igralca. Čestitke Decu, saj to ni enostavno delo.«

V novi sezoni bo slovenske barve v Španiji branil le Jan Oblak. Njegov Atletico Madrid bo v nedeljo gostoval pri Espanyolu, uvodni krog pa bosta v torek zaključila Real Madrid in Osasuna.