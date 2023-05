Barceloni v hitropoteznem slogu še 27. šampionska lovorika

Nogometaši Barcelone so s prepričljivo zmago s 4:2 v mestnem derbiju z Espanyolom v 34. kolu španskega prvenstva potrdili šampionski naslov v sezoni 2022/23. Pred drugouvrščenim madridskim Realom imajo štiri kola pred koncem neulovljivih 14 točk naskoka. Za Barcelono je to 27. naslov državnih prvakov v zgodovini, več jih ima le kraljevski klub iz Madrida (35), in prvi po sezoni 2018/19.

Katalonci so že po 20 minutah vodili z 2:0 po golih Roberta Lewandowskega in Alejandra Baldeja. Lewandowski je bil pet minut pred iztekom prvega polčasa natančen še drugič. Jules Kounde je v drugem delu povišal izid na 4:0. Nogometaši blaugrane so se nato malenkost preveč sprostili in prejeli dva zadetka, strelca za gostitelje sta bila Javi Puado in Joselu.

Po današnji skromni predstavi in porazu proti zadnjeuvrščenemu Elcheju z 0:1 ima zdaj Atletico Madrid na tretjem mestu dve točki manj od mestnega tekmeca Reala. Za Elche, ki se bo od španske elite letos poslovil, je to bila šele četrta zmaga v tej sezoni. Edini gol je tokrat dosegel Fide.