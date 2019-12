Barcelona že zadala prvi udarec Realu

Ljubljana

Klopp še štiri in pol leta na Liverpoolovi klopi

Jürgen Klopp pozna razloge za smeh. FOTO: AFP

- Španski nogometni dan D bo sreda, konec tedna je za največja španska kluba Barcelono in Real Madrid le zadnja preizkušnja pred vznemirljivim clasicom. Toda njun izziv bi bil težko zahtevnejši! Katalonci danes gostujejo v San Sebastianu pri Sociedadu, sicer četrtemu na lestvici, Madridčani jutri pri Valencii, osmi na lestvici.Velika tekmeca že dolgo nista bila tako izenačena, po 15. kolu ju loči le razlika v golih: Barcelona ima +23, Real +21. Katalonci so v prestižni bitki že »namahali« velike tekmece iz glavnega mesta in poslali sporočilo v Madrid, da najboljši domujejo na drugem naslovu. Klubi 1. in 2. lige so si namreč razdelili 1,3 milijarde evrov denarne pogače od televizijskih pravic. Barcelona je prejela 166,5 milijona €, Real 155,3 mil. €. Edini, ki je še presegel vsoto stotih milijonov, je madridski Atletico s 119,2 milijona €. Sociedad je na devetem mestu največjih prejemnikov televizijskega denarja z 59,1 milijona €, Valencia na petem z 78,7 milijona €, pred njo je še Sevilla, ki je prejela 80,1 milijona €. Najmanj med prvoligaši iz minule sezone je zaslužila Huesca, 44,2 milijona €.Anglija? Pri Liverpoolu so razrešili status trenerja. Z Nemcem bodo sodelovali še štiri leta in pol, s čimer bi na klopi rdečih skupno deloval devet sezon. Nedosegljiv bi bil le legendarni, ki je rdeče vodil petnajst let. Klopp je bil nagrajen za minulo delo z dvakrat višjo plačo, po kateri je prišel v plačilni razred: 18 milijonov € letne plače.je debelo pred njima s 24 milijoni evrov. Tudi bivši trener Liverpoolaje pri Leicestru popravil svojo plačo in bo prejemal 12 milijonov €/leto.