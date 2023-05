Barcelono kljub zmagi spravil v skrbi obetavni as Gavi

Nogometaši Barcelone so naredili nov korak proti 27. naslovu španskega prvaka, svojemu prvemu po sezoni 2018/19. V 33. krogu so šele v končnici strli odpor Osasune. Katalonska zasedba kljub izraziti prevladi v vseh segmentih igre in igralcu več na igrišču od 27. minute, ko je bil izključen Jorge Herrando, ni dosegla gola. Izbranci Xavija Hernandeza so šele v izdihljajih tekme unovčili svojo premoč in osvojili načrtovane točke, edini zadetek na tekmi je v 85. minuti dosegel 34-letni bočni igralec Jordi Alba po podaji Nizozemca Frenkieja de Jonga.

Trener Barcelone Xavi je moral tolažiti poškodovanega Gavija. FOTO: Albert Gea/Reuters

Barcelona so bo na zadnjih petih tekmah v gosteh pomerila z Espanyolom, Valladolidom in Celto Vigo, doma pa z Realom Sociedadom in Mallorco. Katalonci resda niso bili povsem zadovoljni. Na omenjenih preizkušnjah Barcelona morda ne bo mogla računati na Gavija, ki je zapustil igrišče že v 36. minuti zaradi bolečin v dimljah in Xavi z njim ni želel tvegati. Zamenjal ga je Ansu Fati.