Barcelono moti tudi trava v Madridu, kako se bo odločila Uefa?

Barcelona pred povratno četrtfinalno tekmo lige prvakov pri Atleticu očita domačim, da travnata površina ni v najboljšem stanju.
Barcelona obtožuje Atletico, da želi z višjo travo vplivati na hitrost žoge in onemogočiti napade Kataloncev. Foto Thomas Coex/AFP
N. Gr.
14. 4. 2026 | 09:45
14. 4. 2026 | 09:57
Barcelona je pred odločilno povratno tekmo četrtfinala lige prvakov proti Atleticu v Madridu opozorila na stanje igrišča na štadionu Metropolitano. Trenerja Hansija Flicka so kamere na zadnjem treningu na štadionu ujele med pogovorom z Uefinim delegatom, opozoril ga je na višino in neprimerno stanje zelenice. Klub po poročanju španskih in angleških virov uradne pritožbe ni vložil, je pa Uefa obljubila temeljit pregled.

Liverpool in Barcelona ne obupujeta, znala sta se rešiti že iz hujših godelj

V Madridu so očitke hitro zavrnili. Pri Atleticu vztrajajo, da je igrišče v dobrem stanju, celo boljšem kot pred mesecem dni, k temu pa naj bi pripomogle tudi toplejše temperature v zadnjih tednih. V ozadju je tudi spomin na Barcelonin prejšnji obisk Metropolitana, ko je na istem stadionu v pokalnem tekmovanju doživela visok poraz z 0:4. Uefa še ni sporočila odločitve glede stanja zelenice.

Napetost pred povratnim obračunom je zato še večja. Atletico brani prednost 2:0 s prve tekme, Barcelona pa v Madrid prihaja pod pritiskom, da pripravi zasuk. Pri tem ne bodo mogli računati na kaznovanega Paua Cubarsija, v obrambi bo zevala še večja luknja.

