Barcelono moti tudi trava v Madridu, kako se bo odločila Uefa?

Barcelona je pred odločilno povratno tekmo četrtfinala lige prvakov proti Atleticu v Madridu opozorila na stanje igrišča na štadionu Metropolitano. Trenerja Hansija Flicka so kamere na zadnjem treningu na štadionu ujele med pogovorom z Uefinim delegatom, opozoril ga je na višino in neprimerno stanje zelenice. Klub po poročanju španskih in angleških virov uradne pritožbe ni vložil, je pa Uefa obljubila temeljit pregled.

V Madridu so očitke hitro zavrnili. Pri Atleticu vztrajajo, da je igrišče v dobrem stanju, celo boljšem kot pred mesecem dni, k temu pa naj bi pripomogle tudi toplejše temperature v zadnjih tednih. V ozadju je tudi spomin na Barcelonin prejšnji obisk Metropolitana, ko je na istem stadionu v pokalnem tekmovanju doživela visok poraz z 0:4. Uefa še ni sporočila odločitve glede stanja zelenice.

Napetost pred povratnim obračunom je zato še večja. Atletico brani prednost 2:0 s prve tekme, Barcelona pa v Madrid prihaja pod pritiskom, da pripravi zasuk. Pri tem ne bodo mogli računati na kaznovanega Paua Cubarsija, v obrambi bo zevala še večja luknja.