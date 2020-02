Barcelona v v Neaplju ušla porazu, Chelsea prejel Bayernovo zaušnico

Ljubljana

Robert Lewandowski je na Stamford Bridgeu postavil Bayernovo piko na i. FOTO: Reuters



Grizemannov gol v gosteh za lažji spanec

- Nogometaši Napolija so na prvi tekmi osmine finala lige prvakov igrali neodločeno 1:1 proti Barceloni. Na drugi tekmi večera je Chelsea gostil Bayern in izgubil z 0:3.V Londonu so bili v prvem polčasu nekoliko konkretnejši Bavarci, ki so med drugim zagrozili v 11. minuti, ko jeza malo zgrešil cilj, v 16. minuti se je izkazal domači vratarpo poskusu, v 29. minuti jez roba kazenskega prostora žogo poslal malce mimo vrat, v 35. pa je s strelom z glavo zatresel prečko. Domači so eno lepših priložnosti imeli v 43. minuti, ko se je za strel odločil, a je bilna mestu.V 51. minuti so Nemci povedli, ko je Lewandowski z leve strani žogo poslal v osrčje kazenskega prostora, od koder je nato zadel. Isti igralec je podvojil prednost Bayerna v 54. minuti, takrat je zadel z diagonalnim strelom z leve strani. Spet pa je podal Lewandowski.V 63. minuti bi sodnik kaj lahko dosodil najstrožjo kazen za Bayern po igranju z rokov kazenskem prostoru, a se ni odločil zanjo. A je Bayern v 76. minuti dosegel nov gol,je bliskovito krenil po levi strani, nato pa žogo podal pred gol do prvega strelca tekmovanja Lewandowskega, ki ni imel težkega dela za 3:0. Za nameček je Chelsea v 84. minuti ostal še brez izključenega Marcosa Alonsa.V Neaplju pa je gostovala Barcelona, ki je imela žogo več v posesti, a v prvem polčasu je bila praktično nenevarna proti strnjeni obrambi domačih. Zato pa so bili konkretnejši gostitelji, ki so povedli v 30. minuti, ko jezadel z roba kazenskega prostora ter se s 121. zadetkom izenačil zna vrhu večne lestvice strelcev pri Napoliju. Blizu zadetka je bil tudiv 42. minuti, ko je zgrešil iz bližine.V 57. minuti je Barcelona izenačila, ko je iz bližine zadelpo podajiz desne strani. Štiri minute pozneje je na drugi strani z leve strani poskusil, todase ni pustil premagati, tako kot tudi ne po poskusumalce zatem. V 76. minuti je Barcelonin branilecmeril malce previsoko, v 84. pa je bil nenatančen še domači zvezdnik Insigne.V 89. minuti je vezist Barcelonezaradi prekrška in petelinjenja naenkrat dobil dva rumena kartona in posledično rdečega ter moral predčasno z igrišča.Ta dvoboj je sicer sodil Nemec, ki je postal rekorder po številu tekem v ligi prvakov. Neapeljska je bila njegova 57. Prejšnji rekorder je bil DanecV sredo bosta na sporedu še obračuna Lyon – Juventus in Real Madrid – Manchester City. Že prejšnji teden pa je Borussia Dortmund doma premagala PSG z 2:1, Atletico Madridje bil z 1:0 boljši od branilca naslova Liverpoola, Leipzig je v gosteh pri Tottenhamu zmagal z 1:0, Atalantapa je s 4:1 odpravila Valencio.