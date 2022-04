Barçin spomenik na lepotno operacijo pod nož gradbenih kirurgov

Katalonski nogometni velikan Barcelona bo poleti 2023 začasno dobil novo domovanje. Kot je sporočil klub, bodo takrat začeli temeljito prenovo štadiona Camp Nou. Eno sezono bo tako Barça igrala na olimpijskem štadionu v Barceloni. Gradbena dela bodo v celoti končali predvidoma v sezoni 2025/26. Dogovor o začasni selitvi sta danes sklenila klub in mestne oblasti v Barceloni. Prvi del obnovitvenih del oziroma posodabljanja štadiona Camp Nou se bo začel že letos poleti. V prvi fazi bodo uredili prvo in drugo nadstropje štadiona ter porušili objekte, ki so jih ob štadionu zgradili v zadnjih desetletjih.

Zahtevnejši del prenove pa bo sledil poleti 2023, do takrat bo Barca domače tekme še lahko igrala na svojem štadionu, tudi kapaciteta bo le nekoliko manjša kot doslej. Naslednje leto pa bodo začeli zahtevnejšo stopnjo, saj bodo podrli del dosedanjih tribun in štadion na delu, kjer ima tri nadstropja, še dogradili. V sezoni 2023/24 bo tako Barca igrala domače tekme na olimpijskem štadionu na Montjuicu, ki je bil osrednje prizorišče olimpijskih iger leta 1992. Za nogometne tekme lahko sprejme 60.000 gledalcev. V sezoni 2024/25 pa se bo blaugrana že lahko vrnila na svoj štadion, a prenova še ne bo končana, tako da bo v tisti sezoni na voljo le polovična kapaciteta.

Kot so sporočili iz kluba, bo projekt Espai Barça, kot se imenuje prenova štadiona in celotnega območja ob njem, stal približno 1,5 milijarde evrov, za projekt pa so v klubu najeli kredit v tej vrednosti. Največ, in sicer 900 milijonov, bodo namenili za prenovo štadiona, 420 za novo dvorano Palau Blaugrana za košarko in rokomet ter 20 milijonov za ureditev štadiona Johana Cruyffa, kjer igra druga ekipa Barcelone.