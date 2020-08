Bartomeu potrdil: Koeman bo trener Barcelone

Barcelona – Predsednik španskega nogometnega velikana Barcelone Josep Maria Bartomeu je potrdil, da je novi trener kluba Nizozemec Ronald Koeman, ki je nekdaj tudi igral za katalonsko ekipo. »Koeman bo trener Barce v prihodnji sezoni,« je za klubsko televizijo dejal Bartomeu, ki je prejšnjega trenerja Quiqueja Setiena odpustil po visokem četrtfinalnem porazu v ligi prvakov proti Bayernu (2:8).



O Koemanu, ki je doslej vodil nizozemsko izbrano vrsto, so se ugibanja pojavila, še preden so Setienu pokazali vrata. To so v Barceloni uradno storili v ponedeljek zvečer. Setien je Barcelono prevzel 13. januarja, ko je zamenjal Ernesta Valverdeja, in podpisal pogodbo do junija 2022, a so se mu zaradi neuspehov predčasno zahvalili za sodelovanje. Katalonci v letošnji sezoni niso osvojili niti ene lovorike, kar se je zgodilo prvič po letu 2007.

Pri Barçi igral in pomagal Van Gaalu

Katalonski Mundo Deportivo je zapisal, da bo Koeman podpisal dogovor za naslednji dve sezoni. V selektorski pogodbi ima namreč klavzulo prav za primer, ki se je zdaj zgodil: da lahko zapusti klop oranžnih, če dobi ponudbo Barçe.



Koeman je šest let igral za Barcelono in leta 1992 v evropskem finalu zabil tudi odločilni gol proti Sampdorii za prvi naslov Kataloncev v ligi prvakov, na štadionu Camp Nou pa je bil med letoma 1998 in 2000 tudi pomočnik trenerja Luisa van Gaala.