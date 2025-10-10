Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

Nekdanji nogometni as Bastian Schweinsteiger ima še naprej burno zasebno življenje, julija se je razšel z Ano Ivanović, ki je v Beograd odpeljala njune tri sinove, zdaj prijateljuje s Silvo Kapitanovo, bolgarsko vplivnico s področja fitnesa. Na gala prireditvi v Dortmundu, kjer je bil ta teden sprejet v nogometno hišo slavnih, pa se je srečal z Esther Sedlaczek, nemško voditeljico in športno novinarko, ki ji pravijo tudi »razdiralka zakonov« in naj bi bila vzrok za ločitev od nekdanje teniške zvezdnice Ivanovićeve.

Schweinsteiger, bivši zvezdnik Bayerna in Manchester Uniteda ter svetovni prvak z Nemčijo (2014), ni mogel skrivati solza, ko mu je nekdanji soigralec Philipp Lahm v nemškem Muzeju nogometa izročil nagrado. Nekateri so se ob tem spraševali, ali se ni morda odzval pretirano čustveno in da so morda do njega prišle vse zasebne težave.

Na nagrado je bil zelo ponosen. FOTO: DFB

Lahm je sicer imel lep govor, v katerem je dejal, da je Schweinsteiger »absolutni vzornik«. Schweini je zatem na instagramu razkril, koliko mu to priznanje pomeni. »Zame je nekaj zelo posebnega, da sem sprejet sem. To mi ogromno pomeni! Nogomet mi je omogočil toliko čudovitih srečanj in nepozabnih spominov. Za to sem neskončno hvaležen.«

Lahmu pa se je na odru toplo zahvalil za prijazne besede in v šali dodal: »Končno je tu nekdo, ki je mlajši od tebe.« Poleg Schweinsteigerja (41 let) so novi člani hiše slavnih Horst Hrubesch (74), Otto Rehhagel (87), Jupp Heynckes (80) in Guido Buchwald (64).

Schweinsteiger je tudi strokovni komentator na ARD, kjer je sodeloval s Sedlaczkovo. Med letoma 2007 in 2014 je bil v razmerju z manekenko Sarah Brandner. Z Ivanovićevo je bil od leta 2014, leta 2016 sta se poročila v Benetkah.