Bavarci leto končujejo tam, kjer so ga začeli

Medtem ko klube angleškega in italijanskega prvenstva čaka naporen ritem tekem tudi med božično-novoletnimi prazniki, so nemški klubi odšli na dvotedenski oddih. Igralci Bayerna pa so tudi na zadnji ligaški tekmi postavljali rekorde.

V nedeljo je zasedba nemškega velikana s 4:0 premagala Heidenheim in tako obdržala prednost devetih točk pred drugouvrščeno Borussio Dortmund. Za Bayern sta v prvem polčasu zabila Josip Stanišić in Michael Olise, v zadnjih minutah dvoboja pa še Luis Diaz in Harry Kane. Angleški napadalec se je na svoji 78. tekmi podpisal že pod 100. gol – kot strelec ali podajalec – v dresu nemških prvakov in tako prehitel dosedanjega rekorderja Roya Makaaya. Ta je za sto zadetkov ali podaj potreboval 35 tekem več kot Kane.

Z nedeljsko zmago je bavarski stroj trenerja Vincenta Kompanyja potrdil še en rekord. Klub iz Münchna je prvi, ki je v nemškem prvorazrednem tekmovanju celo koledarsko leto preživel na vrhu ligaške lestvice. V letu 2025 so Bavarci prvo mesto zasedali vseh 34 odigranih krogov.

Nemci so v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih izgubili le enkrat – v ligi prvakov so proti londonskemu Arsenalu izgubili z 1:3. V nemškem prvenstvu so še neporaženi in so na petnajstih tekmah remizirali le dvakrat.