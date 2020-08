Bavarci na pragu velikega finala lige prvakov

Ljubljana – Zvezdniki münchenskega Bayerna, ki so v četrtfinalu lige prvakov kar z 8:2 odpihnili z igrišča tekmece iz Barcelone, so na najboljši poti v zaključni dvoboj najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v nogometu. Bavarci po prvem polčasu proti igralcem Lyona vodijo z 2:0.Tekmo v Lizboni so bolje odprli Francozi, saj so si priigrali več lepih priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. Precej bolj učinkoviti so bili nemški prvaki. To še zlasti velja za, ki je v prvem delu dosegel oba gola za Bayern.Nogometaš iz Stuttgarta, čigar mati je Nemka, oče pa prihaja iz Slonokoščene obale, je favorizirane Münchenčane z lepim golom popeljal v vodstvo v 18. minuti, na 2:0 pa je povišal petnajst minut pozneje.