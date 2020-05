Bavarci ne skrivajo navdušenja nad svojim čistokrvnim »Rotvajlerjem«

Grizel je kakor pes

Bavarci imajo sedem točk naskoka pred Borussio iz Dortmunda.

Joshua Kimmich je pretekel 13,7 kilometra, kar je rekord Bayerna.

Trenerju Lucienu Favru so šteti dnevi pri moštvu iz Porurja.

Favre vidno nejevoljen

Ljubljana – Nogometašem Bayerna lahko le še čudež prepreči osvojitev jubilejnega 30. naslova nemškega prvaka. Münchenčani so namreč po zmagi v večnem derbiju nad igralci Borussie (1:0) ušli velikim tekmecem iz Dortmunda že za sedem točk, ki jih bodo v zadnjih šestih kolih le stežka zapravili. Ali obratno: črno-rumeni morajo zdaj v boju za lovoriko upati tudi na pomoč »od zgoraj«.Najzaslužnejši za to, da so se Bavarci iz Dortmunda vrnili domov z vsemi tremi točkami, je bil vsekakor, ki je v 43. minuti z roba kazenskega prostora z natančnim dvignjenim strelom spravil žogo za hrbet domačega vratarja Romana Bürkija. Da naj poskuša(jo) presenetiti švicarskega čuvaja mreže z lobom, so mu – kot tudi njegovim soigralcem – že pred tekmo svetovali v Bayernovem strokovnem štabu s trenerjemna čelu. »Opozorili so nas, da Bürki pogosto stoji precej pred svojimi vrati,« je Kimmich razkril, da so odgovorni pri münchenskem moštvu zelo dobro proučili gibanje vratarja Borussie.»Veseli me, da nas je Joshua poslušal,« je bil zadovoljen Flick, ki ni skoparil s pohvalami na Kimmichov račun. »Takšnega igralca si želi imeti vsak trener. Na slehernem treningu in tekmi da namreč vse od sebe,« je Bayernov trener navdušen nad 25-letnim »Rotvajlerjem«. Joshua prihaja namreč iz mesta Rottweil, po katerem so ime dobili tudi znani psi. Da je Kimmich­ med derbijem dejansko grizel kakor pravi rotvajler, zgovorno kažejo tudi številke: zbral je 109 dotikov žoge (največ med vsemi nogometaši Bayerna) in pretekel kar 13,7 kilometra – toliko kot še noben član bavarskega velikana, odkar so leta 2011 v elitni nemški ligi uvedli meritve o tem, koliko pretečejo posamezni igralci na tekmah.Münchenčani so se tako že začeli spogledovati s končnim slavjem, o katerem pa Flick še noče razmišljati. »Nisem človek, ki bi preveč pogledoval v prihodnost. Želeli smo si zmago v Dortmundu in jo tudi dosegli. Z njo smo stopili velik korak naprej,« je ocenil 55-letni Nemec, zadovoljen s predstavo, ki so jo prikazali njegovi nogometaši: »Igrali so zelo zbrano, bili budni kot sove in izjemno odločni.«Razpoloženje v taboru Borussie je bilo po izgubljenem derbiju prav turobno. Še zlasti trenerni mogel skriti slabe volje. Ko ga je novinar televizijske postaje Sky naravnost vprašal, ali lovorike z njim preprosto niso osvojljive, je vidno nejevoljen odvrnil: »To se tu govori že več mesecev. Vemo, kako gredo stvari, o njih pa bom spregovoril čez nekaj tednov,« je dejal 62-letni Švicar, ki naj bi mu bili šteti dnevi pri moštvu iz Dortmunda.Nekdanji nemški asje že zdaj prepričan, da ga bo nasledil Hrvat, ki je do novembra vodil Bayern, toda nekateri bi za novega trenerja Borussie raje videli, ki pa ga pogodba z Leipzigom veže do leta 2023. »Rdeči biki« so se sicer včeraj brez, ki se je poškodoval na ogrevanju, razšli z igralci Herthe z neodločenim izidom 2:2.