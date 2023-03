Bavarci ne želijo oddati krone

Nogometaši Bayerna iz Münchna so se v 23. kolu nemške lige po gostujoči zmagi z 2:1 proti Stuttgartu vrnili na vrh prvenstvene lestvice. Bavarci sicer niso blesteli, a so si pripravili lepše priložnosti od domačinov. Trenutek odločitve je prišel v 39. minuti, ko je z nekaj sreče z roba kazenskega prostora zadel Matthijs de Ligt.

Bayern je v 62. minuti povišal vodstvo, natančen je bil Eric Maxim Choupo-Moting. Za domače je častni zadetek v 88. minuti dosegel Juan Jose Perea. Po zaslugi boljše razlike v golih se je serijski nemški prvak ponovno prebil na vrh prvenstvene lestvice. Skupaj z Borussio Dortmund ima zdaj 49 točk.

Vrstni red: Bayern in Borussia Dortmund po 49, Union Berlin 44, Leipzig in Freiburg po 42, Eintracht 38, Mainz 35, Wolfsburg 33, Borussia Mönchengladbach in Werder po 30, Bayer Leverkusen 28, Köln in Augsburg po 27, Hertha 20, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke in Bochum po 19.