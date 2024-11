Bavarci prešli hamburško četrt rdečih luči

Nogometaši Bayerna so v tekmi 10. kola nemške lige v gosteh tesno premagali St. Pauli z 1:0 in začasno na prvem mestu vodstvo povišali na šest točk. Aktualni prvak Bayer Leverkusen pa je igral le 1:1 z zadnjim Bochumom, izgubila je Borussia Dortmund, Mainz je bil boljši s 3:1.

Vodilni Bayern, ki je po porazu Leipziga v prejšnjem kolu ostal edina neporažena ekipa v ligi, je začasno prednost povečal na šest točk, a bo imel prvi zasledovalec Leipzig slovenskih igralcev Benjamina Šeška in Kevina Kampla že danes zvečer priložnost za znižanje zaostanka na domačem obračunu z Borussio Mönchengladbach.

Bayern se je na zahtevnem gostovanju v Hamburgu namučil za tri točke, edini gol je dosegel Jamal Musiala z natančnim strelom od daleč, vse ostale poskuse Bavarcev pa so domači ustavili.

Zalomilo se je Leverkusnu, ki bi moral proti zadnji ekipi v ligi in edini še brez zmage doseči rutinske tri točke. A po zadetku Patricka Schicka v prvem polčasu se je gostom ustavilo, drugi gol so jim razveljavili zaradi prepovedanega položaja, kazen je prišla v končnici tekme; za Bochum, ki je med tednom zamenjal trenerja, je v 89. minuti izenačil Kodži Mijoši in svoji ekipi priboril šele drugo točko v sezoni.

Borussia je v Mainzu več kot uro igrala le z desetimi, saj je kapetan Emre Can dobil rdeči karton. Po vodstvu domačih so rumeno-črni sicer še izenačili z bele točke, a sta v nadaljevanju za zmago Mainza zadela Paul Nebel in Jonathan Burkardt.