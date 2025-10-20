Bavarci v lov na Milanov rekord

V nogometnem Münchnu ne skrivajo navdušenja ob imenitnem štartu v novo sezono. Novo veselje so Bayernovi nogometaši priredili množici navijačev ob koncu tedna, ko so slavili zmago z 2:1 v najodmevnejšem nemškem derbiju z Borussio Dortmund.

Bayern se je kot ponavadi ob vstopu v sezono lotil visokih ciljev in tokrat jih uresničuje brezhibno, saj v dosedanjih sedmih kolih domačega prvenstva ni oddal niti ene točke. v Wiesbadnu je preskočil uvodno oviro v pokalnem tekmovanju, osvojil nemški superpokal, v ligi prvakov pa se v dveh nastopih podpisal pod dve zmagi.

Bayernov strateg Vincent Kompany brezhibno vodi moštvo.

Tako je zbral od uradnega začetka sezone 11 zaporednih zmag, ponovil dosežek Borussie Dortmund iz sezone 2015/16, zdaj pa po notah belgijskega stratega Vincenta Kompanyja lovi sanjski dosežek moštva AC Milan iz sezone 1992/93. Takrat so rdeče-črni pod vodstvom trenerja Fabia Capella od začetka zbrali 13 zaporednih zmag, med njimi sta bili tudi dve proti Olimpiji – 3:0 za Bežigradom ter 4:0 na San Siru. Za izenačenje podviga bi Bayern jutri moral doma premagati Brügge ter nato v soboto gostitelje v Mönchengladbachu.