Bavarci zavezali teniško kravato Schalkeju

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 32. krogu nemškega prvenstva zabeležili zanesljivo zmago proti Schalkeju. Po slavju s 6:0 so začasno na lestvici prednost pred drugouvrščeno Borussio Dortmund povišali na štiri točke. Črno-rumene dvoboj 32. kroga še čaka, danes ob 18.30 se bodo pomerili z Borussio Mönchengladbach.

Bavarci so od samega začetka prevzeli vajeti v svoje roke. Čeprav je sprva blestel gostujoči vratar Alexander Schwolow, so varovanci Thomasa Tuchla do polčasa zabili dva gola. Prvega je v 21. minuti dosegel Thomas Müller, drugega pa z bele pike Joshua Kimmich (29.).

V drugem polčasu je dva gola dosegel Serge Gnabry (50., 66.), prepričljivo zmago pa sta potrdila še Mathys Tel (80.) in Noussair Mazraoui (90+2.).

Danes je Wolfsburg premagal Hoffenheim z 2:1, Eintracht Frankfurt je bil s 3:0 boljši od Mainza, Bochum pa je ugnal Augsburg s 3:2.