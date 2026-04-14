Bavarski navijači so na trnih: kaj bo z Manuelom Neuerjem?

Odlični nemški vratar Manuel Neuer je pred obračunom z Realom iz Madrida poudaril, da vprašanje njegove prihodnosti ostaja odprto. Po poročanju nemških medijev še ni gotovo, ali bo po izteku sedanje pogodbe nadaljeval ali sklenil igralsko pot. Ob tem je dejal: »O tem še nisem sprejel odločitve.« Tudi kapetan se zaveda, da Bavarcev ne sme predolgo pustiti v negotovosti, v primeru konca kariere bo vodstvo moralo razmisliti o njegovi zamenjavi.

Za Bayern je to pomembna odprta tema pred zaključkom sezone. Neuer je pogodbo z bavarskim klubom februarja 2025 podaljšal do 30. junija 2026, zato ga zdaj čaka odločitev o obdobju po tem datumu. Bayern je medtem v dobrem položaju v ligi prvakov, vodi v bundesligi in ostaja v igri tudi za domačo pokalno lovoriko.

Izkušeni vratar, ki je marca dopolnil 40 let, ostaja eden ključnih členov moštva. Pred povratnim dvobojem z Madridčani je opozoril tudi na zahtevnost tekmeca ter dejal: »Ranjen Real je lahko nevaren.« Prav zato se v Münchnu vprašanje njegove prihodnosti prepleta z bojem za trofeje v zadnjih tednih sezone.