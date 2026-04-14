Nogomet

Bavarski navijači so na trnih: kaj bo z Manuelom Neuerjem?

Pred drugo četrtfinalno tekmo z madridskim Realom se pri Bayernu ukvarjajo tudi z usodo kapetana Manuela Neuerja.
Manuel Neuer še vedno brani na visoki ravni. FOTO: AFP
Manuel Neuer še vedno brani na visoki ravni. FOTO: AFP
N. Gr.
14. 4. 2026 | 17:32
Odlični nemški vratar Manuel Neuer je pred obračunom z Realom iz Madrida poudaril, da vprašanje njegove prihodnosti ostaja odprto. Po poročanju nemških medijev še ni gotovo, ali bo po izteku sedanje pogodbe nadaljeval ali sklenil igralsko pot. Ob tem je dejal: »O tem še nisem sprejel odločitve.« Tudi kapetan se zaveda, da Bavarcev ne sme predolgo pustiti v negotovosti, v primeru konca kariere bo vodstvo moralo razmisliti o njegovi zamenjavi.

Za Bayern je to pomembna odprta tema pred zaključkom sezone. Neuer je pogodbo z bavarskim klubom februarja 2025 podaljšal do 30. junija 2026, zato ga zdaj čaka odločitev o obdobju po tem datumu. Bayern je medtem v dobrem položaju v ligi prvakov, vodi v bundesligi in ostaja v igri tudi za domačo pokalno lovoriko. 

Izkušeni vratar, ki je marca dopolnil 40 let, ostaja eden ključnih členov moštva. Pred povratnim dvobojem z Madridčani je opozoril tudi na zahtevnost tekmeca ter dejal: »Ranjen Real je lahko nevaren.« Prav zato se v Münchnu vprašanje njegove prihodnosti prepleta z bojem za trofeje v zadnjih tednih sezone. 

Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Bil je Manu, zdaj je še Superman, GOAT in Zid

Prvo četrtfinalno tekmo lige prvakov v Madridu je zaznamoval veteran v vratih bavarskega velikana Manuel Neuer. Darilo za 40. rojstni dan Vincenta Kompanyja.
Gorazd Nejedly 8. 4. 2026 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Največji v zgodovini

Gol? Nezaslišano, verjetno je šlo za vratarjevo napako, je bil piker junak

Bayernov vratar Manuel Neuer ni bil zadovoljen z razpletom prve četrfinalne tekme proti Realu. »Škoda, ker nismo dosegli še tretjega gola,« je povedal.
8. 4. 2026 | 09:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Neuer v Madridu navduševal kot v najboljših časih

Vratar bavarskega kluba si je s številnimi obrambami in odličnimi posredovanji, s katerimi je navdušil tudi Arbeloo, prislužil naziv igralca tekme.
Tim Erman 8. 4. 2026 | 08:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Izjemen madridski večer z zmago kronal Bayern

Velikana evropskega nogometa sta na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov prikazala vrhunsko igro, revanša bo prihodnjo sredo v Münchnu.
7. 4. 2026 | 23:16
Preberite več
