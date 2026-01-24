Bavarski palček v Münchnu končal Bayernov niz tekem brez poraza

Kakšna ironija, ob vesti, da je Augsburg v Münchnu premagal Bayern, so najbolj glasno slavili v Leverkusnu. Navijači Bayerja so si dali duška z napevom »Neporaženi prvaki, SVB«. Prvi poraz Bavarcev po 27 tekmah je pomenil, da bo Bayer še naprej edini klub z naslovom nemškega prvaka v bundesligi.

»Ne vidim, da bi imeli manj kakovosti kot Bayern. Morda vi tako vidite, jaz pa ne,« je po jesenskem porazu z 2:3 preroško povedal takratni trener Augsburga Sandro Wagner. Decembra je izgubil trenerski stolček, a njegove besede in ocena je danes dobila pomenljiv odgovor.

Za Münchenčane je bil usoden bavarski tekmec. Augsburg je po golu Japonca Hirokija Ita celo zaostajal po prvem polčasu in tudi v drugem dolgo časa ni kazalo na veliki preobrat. Izenačujoči gol v 75. minuti Arturja Chavesa je bil opozorilen, drugi Francoza Han-Noaha Massenge v 81. minuti pa zmagoviti.

Bayern je kljub porazu še daleč pred prvim zasledovalcem Borussio Dortmund.