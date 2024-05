Bayer podaljšal niz neporaženosti na jubilejnih 50 tekem

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna, ki so si že pred časom zagotovili naslov nemških prvakov, nadaljujejo niz tekem brez poraza. Na tokratnem gostovanju pri Bochumu so zmagali s 5:0 in že 50. v sezoni ostali neporaženi. Bayern pa je na zadnji domači tekmi premagal Wolfsburg z 2:0 in je spet na drugem mestu lestvice.

V bavarski ekipi so po slovesu od lige prvakov, ki je bila zadnja možnost za Bayern za kakšno lovoriko v sezoni, na domači sceni začeli z rezervno postavo. A se je takoj izkazal Lovro Zvonarek, mladi hrvaški reprezentant je zadel na prvi tekmi, na kateri je zaigral v začetni postavi. Na 2:0 je povišal Leon Goretzka, tretji gol Španca Bryana Zaragoze, ki bi bil zanj tudi prvi za Bayern, pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Pri gostiteljih je vratar Manuel Neuer nastopil na jubilejni 500. tekmi v bundesligi in kot četrti vratar v zgodovini lige prišel do tega mejnika, pred njim so ga presegli Oliver Kahn, Eike Immel in Uli Stein.

Mladi Hrvat Lovro Zvonarek je zadel v polno na svoji prvi tekmi, ki jo je začel v prvi postavi Bayerna. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Visoka zmaga Bayerja

V večerni tekmi je novopečeni prvak Leverkusen v gosteh iskal nadaljevanje niza neporaženosti. Sredi tedna se je Bayer skorajda čudežno rešil iz izgubljenega položaja in v sodnikovem dodatku zadel za 2:2 proti Romi v polfinalu evropske lige, kar je bila na evropski ravni rekordna 49. tekma brez poraza v nizu.

Zdaj je ta niz še za tekmo daljši, saj Bochum, ki se bori za obstanek in pred zadnjim krogom še ni povsem miren, ni bil dorasel tekmec. Le prvih 15 minut so imeli domači nogometaši nekaj več od igre, po rdečem kartonu Felixa Passlacka pa je Bayer premaknil v višjo prestavo. V končnici prvega dela sta zadela Patrik Schick in Victor Boniface, ki je izkoristil enajstmetrovko, v drugem polčasu pa so bili za polno mrežo domačih učinkoviti še Amine Adli, Josip Stanišić in Alejandro Grimaldo.

Prav Bochum je bil sicer zadnji, ki je premagal Leverkusen, v zadnjem krogu prejšnje sezone je slavil zmago s 3:0.