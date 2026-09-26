Bayern bi za zvezdnika naredil izjemo

Angleški napadalec Harry Kane velja za enega najboljših na svetu in je letos tudi med favoriti za prestižno zlato žogo. Prav zato bi verjetno Karl-Heinz Rummenigge, član nadzornega sveta pri münchenskem Bayernu, zanj prekršil nenapisano pravilo.

»V preteklosti bi rekel, da bi bilo igralcem, starejšim od 30 let, treba ponuditi le enoletne pogodbe. Vendar obstajajo izjeme, kadar te igralec prepriča. In Harry nas je prepričal,« je za Abendzeitung zatrdil nemški funcionar. Kane pri 33 letih še vedno sodi med elitne napadalce, Rummeniggeja pa je prepričala tudi Angleževa razpoložljivost.

»Ne smete pozabiti: v treh letih se je poškodoval le enkrat. Spomnim se, ko se je moja starost začela s številko tri, so me že pestile številne mišične težave.« Na Bavarskem pa si želi ostati tudi Kane, ki se mu pogodba izteče prihodnje leto. Na novinarski konferenci pred današnjo tekmo s Španijo je priznal, da pogajanja potekajo dobro in so s klubom že blizu dogovora.

Kanu bi podelil zlato žogo

Nekdanji napadalec Tottenhama se je Bayernu za okoli sto milijonov evrov pridružil avgusta leta 2023. Od takrat je zbral 154 nastopov in prispeval kar 152 zadetkov ter 34 podaj. Za svoje odlične nastope v lanski sezoni sezoni je bil nagrajen tudi z nominacijo za zlato žogo in Rummenigge meni, da si jo Kane zasluži. »Harry je v pretekli sezoni za Bayern in Anglijo dosegel skupno 73 zadetkov, v tem tisočletju je bil v enem letu uspešnejši le Lionel Messi,« je pojasnil.