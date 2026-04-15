Preveč zmagujejo – bundesligi na lovoriki primanjkuje prostora

V Nemčiji je osnova lovorike krožnik, na katerem so vgravirana imena prvakov ter letnice, ko so zmagali. A z leti je ta legendarni šampionski krožnik, imenovan Meisterschale, postal premajhen in je zato že dobil nekaj dodatnih obročev, zadnje povečanje je iz leta 2009, pred tem so ga prvič spreminjali leta 1981.

Kot so sporočili na spletni strani lige, je na sedanji lovoriki zmanjkalo prostora za graviranje novih imen. Zato so zunanja obroča zamenjali z večjima, na novo pa so na nov del lovorike morali tudi vgravirati prvake po letu 1982. Med povečavo so originalni del krožnika tudi temeljito očistili in restavrirali, je

še sporočila liga. Po novem zdaj krožnik tehta 11 kilogramov in ima premer 56 centimetrov.

Lovoriko so pri nemški nogometni zvezi zasnovali leta 1949, z njo pa so zamenjali staro nagrado za nemškega prvaka, kip z imenom Viktorija, ki je ime dobil po rimski boginji zmage. Ta kip so od leta 1903 podeljevali nemškim prvakom. Zadnji ga je leta 1944 dobil Dresden, v zadnjem letu druge svetovne vojne pa se je nato za lovoriko izgubila vsaka sled.

Prenovljeni krožnik bodo morda potrebovali že konec tedna. Bayern lahko že na tekmi s Stuttgartom pet krogov pred koncem sezone potrdi nov naslov prvaka, če bo v tem krogu zbral več točk kot prvi zasledovalec Borussia Dortmund.

Odločitev že v soboto?

Ta zdaj zaostaja 12 točk, v boju za naslov pa ima bolj ali manj le še teoretične možnosti. Če bo Dortmund v soboto izgubil ali igral neodločeno s Hoffenheimom, bi Bayern z zmago potrdil 13. naslov v zadnjih 14 letih, 34. zmago v bundesligi in skupno 35. naslov prvaka v nemški zgodovini.

Če pa bo razlika med ekipama tudi po tem krogu 12 točk, boj za prvaka sicer še ne bo dokončno odločen, saj bi teoretično Borussia še lahko nadoknadila ta zaostanek v zadnjih štirih krogih. Pri tem pa morajo Porurci upoštevati še majhno, a pomembno podrobnost: v Nemčiji ob enakem končnem številu točk odloča razlika v golih, ta pa je po 29 krogih za krepkih 47 zadetkov boljša pri Bayernu (105-27 in 60-29).

Trojna krona

Bavarce pa že nocoj čaka nov velik izziv v Ligi prvakov, kjer nadaljujejo z bojem za evropsko krono. Če jim uspe osvojiti tako domače prvenstvo kot tudi pokal in najelitnejše evropsko tekmovanje, bi lahko sezono sklenili s prestižno trojno krono.