Bayern favorit, Mehičani pa brez bele zastave

Bayern lovi rekordnih šest lovorik Barcelone

Robert Lewandowski igra pri 32 letih v fantastični formi, kar vedo tudi njegovi soigralci pri Bayernu. FOTO: Mohammed Dabbous/Reuters

Polfinalni tekmi svetovnega klubskega prvenstva v katarski metropoli sta potrdili sluteno: v Dohi igrajo privlačen nogomet, zato navijači upravičeno veliko pričakujejo od današnjega finala (19) med evropskim prvakomin mehiškim, prvakom Srednje in Severne Amerike ter Karibov (Concacaf).Mehičani igrajo tipično njihovo igro, tehnično dovršen nogomet za romantike, ki temelji na veliko teka, toda polfinalni šok za Brazilce je zrežiral 35-letni evropski veteran(nekdanji članima tudi 36 tekem za Francijo), ki pooseblja drugačen slog nogometa in bo tudi drevi posebej motiviran v boju z nemškimi sosedi.Diplomirani statistiki s stare celine vendarle pričakujejo razplet po meri zmagovalca Uefine lige prvakov 2019/20. Bayern bi namreč z morebitno zmago izenačil rekordni dosežek Barcelone iz leta 2009, ko je sanjsko moštvo trenerjavzelo vseh šest možnih lovorik. Manj znani trenerski strokovnjak– prezrli so ga tudi v izboru za trenerja prejšnje sezone – je lani osvojil pet možnih trofej, četudi nima na voljo imen, kakršna soinkot tedaj Guardiola.Toda Bayern deluje klinično učinkovito prek bočno-krilnih položajev, v napadu pa premore fantastičnega napadalcaki so ga v zadnjih letih ustavili le – Slovenci! Poljak je nabrušen kot kosa, v polfinalu je z dvema goloma sam opravil z igrivim afriškim prvakom iz Kaira.»Upam, da bomo igrali bolje kot z Egipčani,« je ostal na tleh Lewandowski, ki jete Bayernove sezoneŠtevilka, ki ne potrebuje komentarja. »Veselim se tekme, vem, da bo zahtevna, toda stoodstotno smo prepričani o svojih sposobnostih, zato nas zanima le zmaga,« je zatrdil 32-letnik, ki bo računal na kakšno podajoin– slednja sodita med najbolj bliskovite vingerje na svetu.V primestju Dohe, na štadionu Ahmed bin Ali v Al-Rayyanu, ki bo čez dve leti eno od prizorišč mundiala, na katerega meri tudi reprezentanca, bodo spet navzoči navijači, kar bo predstavljalo balzam za oči in ušesa. Na igrišču bo veliko, zmagovalec bo navsezdanje prejel šest milijonov dolarjev več od poraženca.