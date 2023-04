Bayern in Borussia tekmovala, kdo bo bolj zamočil, Kevin Kampl vlekel Leipzig

Bayern in Borussia Dortmund sta si privoščila spodrsljaja z ekipama z dna lestvice, Bavarci 1:1 s Hoffenheimom, Porurci pa 3:3 s Stuttgartom. Na tretje mesto se je povzpel Leipzig Kevina Kampla, ki je bil glavni režiser zmage s 3:2 proti Augsburgu. Nekdanji slovenski reprezentant je zabil prvi gol in asistiral za tretjega.

Thomas Tuchel je na Bayernovem trenerskem stolčku doživel nov udarec. Po visokem porazu sredi tedna proti Manchester Cityju v ligi prvakov so si Bavarci namesto rutinske zmage privoščili zdrs. Hrvaški reprezentant Andrej Kramarić je s prostega strela zadel za točko gostov. Borussia lahko še bolj obžaluje zapravljeno priložnost za izenačenje na lestvici z Bayernom. V Stuttgartu je bila naivna, imela prednost z 2:0 (Donyell Malen, Sebastien Haller), od 39. minute po izključitvi Konstantinosa Mavropanosa tudi igralca več, v sodnikov dodatek šla s 3:2, a osvojila le točko.

Andrej Kramarić je še poglobil Bayernovo krizo. FOTO: Christof Stache/AFP

Gostitelji so v drugem polčasu v razmiku šestih minut z goloma Josha Vagnomana in Tanguyja Coulibalyja izenačili. Giovanni Reyna je v 90. minuti Dortmundčane znova popeljal v vodstvo, a je globoko v sodnikovem dodatku za Stuttgart v zadnji akciji na tekmi zadel Silas Katompa Mvumpa.

Leipzig je na koncu zmagal tesno, za nove tri točke pa je bil dovolj dober prvi polčas. Bavarski tekmeci so povedli, a je nato nekdanji slovenski reprezentant Kampl – igral je do 79. minute – izenačil v deseti minuti. Timo Werner pa je nato z goloma v 32. in 35. minuti postavil temelje za zmago.