Bayern kupil nov štadion

Nemški velik Bayern München je zaključil nakup športnega parka Unterhaching, ki sprejme okoli 15 tisoč ljudi. Novi pridobljeni štadion bo dom ženske ekipe Bayerna, ki ga bo uporabljala za treninge in domače tekme v nemškem prvenstvu, kasneje tudi v ligi prvakov.

Za nakup štadiona je klub plačal 7,5 milijona evrov, v klubu pa načrtujejo tudi dodatne spremembe in nadgradnje infrastrukture. Bayern bo lastnik kompleksa od prvega januarja prihodnje leto.

»Prevzem športnega parka Unterhaching je še en mejnik v splošnem razvoju našega kluba FC Bayern ženske. Novi športni dom naše ženske ekipe bo izpolnjeval zahteve UEFA in v prihodnosti zadovoljil tudi povpraševanje gledalcev,« je o nakupu povedal direktor Bavarcev Jan-Christian Dreesen. Športni park bo še naprej tudi sedež nemškega četrtoligaša SpVgg Unterhaching.

Ženska ekipa Bayerna je do sedaj tekme igrale na klubskem kampusu, štadionu Grünwalder in na Allianz Areni. Prvo tekmo trenutne sezone proti Bayerju iz Lerverkusna si je ogledalo skoraj 60 tisoč ljudi. Novi kompleks obsega okoli 45 tisoč kvadratnih, na katerih so poleg glavnega igrišča tudi tri zelenice za trening in restvracija.